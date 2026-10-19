DECISÃO

Mulher trabalha 57 anos sem salário para família, fica conhecida como 'escrava branca' em cidade e consegue indenização na Justiça

Mineira começou a trabalhar aos 12 anos, acumulou funções domésticas e na gerência de um hotel

Wendel de Novais

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 07:29

Mulher trabalho desde os 12 anos sem remuneração (imagem ilustrativa) Crédito: Reprodução/TRT-MG

Uma mulher que começou a trabalhar aos 12 anos e passou quase seis décadas prestando serviços para a mesma família sem receber salário teve reconhecida pela Justiça do Trabalho a situação de exploração a que foi submetida. A Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT-MG) concluiu que ela viveu em condições análogas à escravidão entre 1968 e 2025 e determinou o pagamento de direitos trabalhistas referentes a todo o período.

Natural de Joaíma, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, a trabalhadora deixou a cidade em 1968 para atuar nos serviços domésticos na residência de uma integrante da família, em Teófilo Otoni. Anos depois, retornou ao município de origem, mas continuou trabalhando para o mesmo grupo familiar. Com o passar do tempo, suas atribuições se estenderam aos cuidados de uma idosa e à gerência de um hotel pertencente à família. Segundo o processo, ela nunca teve a carteira assinada nem recebeu salários, férias, 13º ou depósitos do FGTS. Em contrapartida, tinha acesso a moradia e alimentação.

A situação se prolongou até janeiro de 2025, quando a mulher deixou de trabalhar por não conseguir mais permanecer naquele contexto e diante da resistência dos empregadores em formalizar o vínculo. A ação também apontou que, ao longo de décadas, ela não teve condições de estudar, construir uma vida independente ou tomar decisões livremente, permanecendo submetida à dependência econômica e pessoal da família.

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O caso foi analisado inicialmente pela Vara do Trabalho de Almenara. Inconformada com a condenação, a família recorreu ao TRT-MG e argumentou que a mulher havia sido acolhida por solidariedade, sem que existisse relação de emprego. Os réus também pediram o reconhecimento da prescrição e a retirada das indenizações. Ao julgar o recurso, a Primeira Turma concluiu que as circunstâncias ultrapassavam uma relação de acolhimento familiar e caracterizavam trabalho em condições análogas à escravidão, ampliando parcialmente os direitos reconhecidos na sentença.

Os relatos apresentados pela trabalhadora encontraram respaldo nos depoimentos de testemunhas. Uma ex-funcionária do hotel contou que ela começava a jornada antes das 5h para preparar o café da manhã dos hóspedes e desempenhava diversas tarefas durante o dia. Segundo a testemunha, a mulher recebia ordens tanto da matriarca quanto dos filhos, que interferiam em atividades como o pagamento de contas, a lavagem de roupas e o preparo de refeições.

A ex-funcionária também afirmou que a trabalhadora não tinha liberdade para tirar férias, viajar ou decidir os rumos da própria vida. “Ela não tinha essa liberdade. Tudo tinha que passar por eles primeiro”, relatou durante o depoimento. Questionada sobre a maneira como a mulher era tratada, a testemunha afirmou: “Não, ela era tratada como empregada mesmo. Eles não tratavam como um ente familiar”.

Ela também relatou episódios frequentes de humilhação, incluindo situações em que uma integrante da família chamava a trabalhadora de “burra” e “analfabeta”, apontava o dedo para seu rosto e dirigia ofensas a ela. Outros depoimentos indicaram que a mulher era conhecida na cidade pelo apelido pejorativo de “escrava branca”.