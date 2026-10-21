INDÚSTRIA

Mulher trans entra na Bracell para trabalhar por 10 dias e se torna líder de logística; conheça história

Darllene Martins é a primeira mulher trans a ocupar uma posição de liderança na companhia

Millena Marques

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 16:05

Darllene Martins Crédito: Acervo Bracell

O que começou como uma oportunidade de trabalho temporário se transformou em uma trajetória de crescimento profissional na Bracell. Aos 31 anos, Darllene Martins assumiu o cargo de líder de logística na empresa, tornando-se a primeira mulher trans a ocupar uma posição de liderança na companhia. A conquista veio quase dois anos depois de sua contratação como auxiliar de expedição na fábrica de papéis da empresa, em Lençóis Paulista, no interior de São Paulo.

Antes de chegar à Bracell, Darllene trabalhou em diferentes setores, com experiências como garçonete, recepcionista, atendente de telemarketing e de padaria, além de ter atuado na embalagem de produtos em uma fábrica de cadeiras. Foi nesse último emprego que soube, por meio de uma colega, de uma oportunidade na indústria de papéis.

A vaga, inicialmente, previa um contrato de apenas 10 dias. Mesmo diante da incerteza sobre a continuidade do vínculo, ela decidiu aceitar o desafio e apostar na possibilidade de construir uma carreira na empresa.

“Eu resolvi agarrar esta oportunidade, porque queria muito crescer. Pouco a pouco, fui me destacando como auxiliar de expedição, na área de carregamento. Fui auxiliar destaque e, a cada dia, conquistando meu lugar”, relembra.

O desempenho levou à prorrogação do contrato por mais um mês e, posteriormente, à efetivação. A adaptação à rotina da operação, a disposição para aprender e o relacionamento com a equipe contribuíram para que Darllene assumisse novas responsabilidades e avançasse profissionalmente.

Formação e novas oportunidades

Ao longo da trajetória na empresa, Darllene também buscou ampliar seus conhecimentos e se preparar para outras possibilidades de carreira. A partir do incentivo de uma liderança, começou a refletir sobre as áreas com as quais tinha mais afinidade e passou a investir na própria formação. Atualmente, cursa Gestão de Pessoas e pretende, futuramente, trabalhar com recrutamento e seleção.

A chegada ao cargo de líder de logística ocorreu após a participação em um processo seletivo interno. A aprovação representou uma nova etapa na carreira e um marco pessoal para a profissional.

“Eu até pensei: será que estou pronta? Fiz o processo seletivo com outras pessoas, passei e hoje sou a primeira mulher trans a ocupar uma posição de liderança na Bracell. Isso é mais uma honra”, conta.

Representatividade no ambiente de trabalho

Além do avanço profissional, Darllene vê a conquista como uma oportunidade de ampliar a visibilidade de pessoas trans em posições de liderança. Para ela, ocupar esse espaço também significa mostrar a outras pessoas que é possível construir uma trajetória profissional e alcançar novas funções.

“O que eu gostaria de levar é a bandeira da diversidade, da representatividade. A Bracell é, de fato, uma empresa diversa e inclusiva, que olha para as minorias e para o profissional. Quero representar esperança para que outras pessoas trans possam me ver como exemplo e pensar: se a Darllene conseguiu, eu também consigo”, afirma.

A experiência da profissional destaca a importância de ambientes de trabalho que ofereçam oportunidades de desenvolvimento e crescimento. Nesse contexto, a presença de pessoas trans em cargos de gestão amplia a representatividade e contribui para diversificar os espaços de decisão dentro das organizações.