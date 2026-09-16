DISTRITO FEDERAL

Mulher vai ao salão fazer unhas, recebe 'coquetel capilar' contra queda de cabelo e morre aos 50 anos

Vìtima foi identificada como Lidiane Gomes de Souza Alves

Millena Marques

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 19:01

Lidiane Gomes de Souza Alves Crédito: Reprodução/Redes sociais

Uma mulher de 50 anos, identificada como Lidiane Gomes de Souza Alves, morreu após receber uma injeção para tratamento capilar em um salão de beleza no Setor P, em Ceilândia, no Distrito Federal. O caso ocorreu no dia 5 de setembro.

De acordo com informações do Correio Braziliense, a mulher recebeu a injeção na região do glúteo. O marido da vítima, Valdeci Alves dos Santos, disse que ela começou a tossir logo após a aplicação.

“Nós moramos muito perto do salão, então ela veio logo para casa. Quando chegou, ela estava bem ofegante e transpirando muito. Eu perguntei o que tinha acontecido e ela me disse que tinha tomado um coquetel para o cabelo, mas já estava com dificuldade para falar”, disse Valdeci.

O marido levou Lidiane, que era professora, para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do P Norte. Ele conta que ela desmaiou no carro. “Nós conseguimos atendimento rápido e ela chegou a ser reanimada. Mas teve um choque anafilático por conta da reação alérgica ao medicamento que tomou e não resistiu”, lamentou.

Segundo Valdeci, o relatório médico aponta que Lidiane sofreu sete paradas cardíacas. Ainda conforme o marido, ele voltou ao salão enquanto a mulher era atendida na unidade de saúde. “A mulher me mostrou o nome do coquetel, falou que era biomédica e que outras pessoas tinham tomado o mesmo que ela (Lidiane)”, contou.

Lidiane deixa uma filha de 26 anos. “A pergunta que não sai da nossa cabeça é esta: por que ela aceitou tomar isso? Ela estava muito feliz pela profissão da nossa filha e, no fim, ofertaram esse medicamento que ceifou a vida da minha esposa”, lamentou.