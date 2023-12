Mulher vê filhote sendo jogado da janela de carro e o adota

Uma funcionária pública resgatou um filhote que foi jogado pelo carro da frente no trânsito. Em entrevista ao portal Terra, Marina Ashcar conta que pensou tratar-se de um bicho de pelúcia.



“Eu estava voltando para casa, estava parada no trânsito e vi o carro da frente jogar algo pela janela do passageiro, para fora do carro. No momento, achei que fosse um bicho de pelúcia”, conta ela.



Quando o animal bateu na grade e começou a andar pela rua, Mariana percebeu que o bicho estava vivo. Então, ela o resgatou e correu para uma clínica veterinária.