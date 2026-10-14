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Mulheres afastadas do trabalho por violência doméstica já podem pedir benefício pelo Meu INSS

Pagamento depende de decisão judicial; não é preciso passar por perícia médica nem cumprir carência

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 19:06

Bahia é líder em violência contra mulher no Nordeste
Bahia é líder em violência contra mulher no Nordeste Crédito: Elza Fiúza/Agência Brasil

Mulheres que precisam deixar o trabalho por causa de violência doméstica já podem solicitar o Benefício de Afastamento Protetivo pelo site ou aplicativo Meu INSS. O pedido também pode ser feito por meio da Central 135, que oferece orientações sobre o requerimento.

O benefício é destinado a mulheres que tenham uma decisão judicial determinando o afastamento do trabalho como medida protetiva de urgência prevista na Lei Maria da Penha. Para ter direito ao pagamento, é necessário ter qualidade de segurada do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) na data de início do afastamento ou, se a decisão não indicar essa data, na data em que foi expedida.

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Para solicitar o benefício, a trabalhadora deve apresentar uma cópia da decisão judicial que determina o afastamento. Não é necessário passar por perícia médica nem cumprir período mínimo de contribuições ao INSS, conhecido como carência.

Quem já estava afastada também pode pedir

O benefício também pode ser solicitado por mulheres cujo afastamento já estava em curso quando foi publicada a Portaria Conjunta MPS/INSS nº 48, de 8 de outubro de 2026.

A data de início do pagamento será a do afastamento indicada na decisão judicial. Se não houver essa informação, será considerada a data em que a decisão foi expedida.

No caso de afastamentos que já estavam em andamento na data de publicação da portaria, o pagamento será devido a partir da data definida conforme as regras da norma ou da própria publicação, prevalecendo a que ocorrer por último. O benefício ficará limitado ao período restante do afastamento.

 A medida regulamenta o pagamento durante o afastamento, que pode ser determinado pela Justiça por até seis meses, com manutenção do vínculo empregatício.

Qual é o valor do benefício?

O valor será calculado conforme os critérios do benefício por incapacidade temporária, com base na média das contribuições previdenciárias da trabalhadora.

O pagamento terá como piso o salário mínimo e como teto o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, informado na portaria como R$ 8.475,55.

Quem paga o benefício?

A responsabilidade pelo pagamento varia conforme a categoria profissional da mulher.

Para trabalhadoras com carteira assinada, o empregador será responsável pelos primeiros 15 dias de afastamento. A partir do 16º dia, o pagamento ficará a cargo do INSS.

Para empregadas domésticas, trabalhadoras avulsas, contribuintes individuais, seguradas facultativas e seguradas especiais, o instituto custeará integralmente o benefício desde a data definida para o início do afastamento.

E quem não contribui para o INSS?

Mulheres que não são seguradas da Previdência Social poderão ter acesso a um benefício assistencial, custeado pelo Estado, pelo Distrito Federal ou pelo município, conforme indicado pelo juiz.

Tags:

Trabalho Violência Contra A Mulher Inss

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