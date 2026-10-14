Mulheres afastadas do trabalho por violência doméstica já podem pedir benefício pelo Meu INSS

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Mariana Rios
Publicado em 14 de outubro de 2026 às 19:06
Mulheres que precisam deixar o trabalho por causa de violência doméstica já podem solicitar o Benefício de Afastamento Protetivo pelo site ou aplicativo Meu INSS. O pedido também pode ser feito por meio da Central 135, que oferece orientações sobre o requerimento.
O benefício é destinado a mulheres que tenham uma decisão judicial determinando o afastamento do trabalho como medida protetiva de urgência prevista na Lei Maria da Penha. Para ter direito ao pagamento, é necessário ter qualidade de segurada do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) na data de início do afastamento ou, se a decisão não indicar essa data, na data em que foi expedida.
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Para solicitar o benefício, a trabalhadora deve apresentar uma cópia da decisão judicial que determina o afastamento. Não é necessário passar por perícia médica nem cumprir período mínimo de contribuições ao INSS, conhecido como carência.
O benefício também pode ser solicitado por mulheres cujo afastamento já estava em curso quando foi publicada a Portaria Conjunta MPS/INSS nº 48, de 8 de outubro de 2026.
A data de início do pagamento será a do afastamento indicada na decisão judicial. Se não houver essa informação, será considerada a data em que a decisão foi expedida.
No caso de afastamentos que já estavam em andamento na data de publicação da portaria, o pagamento será devido a partir da data definida conforme as regras da norma ou da própria publicação, prevalecendo a que ocorrer por último. O benefício ficará limitado ao período restante do afastamento.
A medida regulamenta o pagamento durante o afastamento, que pode ser determinado pela Justiça por até seis meses, com manutenção do vínculo empregatício.
O valor será calculado conforme os critérios do benefício por incapacidade temporária, com base na média das contribuições previdenciárias da trabalhadora.
O pagamento terá como piso o salário mínimo e como teto o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, informado na portaria como R$ 8.475,55.
A responsabilidade pelo pagamento varia conforme a categoria profissional da mulher.
Para trabalhadoras com carteira assinada, o empregador será responsável pelos primeiros 15 dias de afastamento. A partir do 16º dia, o pagamento ficará a cargo do INSS.
Para empregadas domésticas, trabalhadoras avulsas, contribuintes individuais, seguradas facultativas e seguradas especiais, o instituto custeará integralmente o benefício desde a data definida para o início do afastamento.
Mulheres que não são seguradas da Previdência Social poderão ter acesso a um benefício assistencial, custeado pelo Estado, pelo Distrito Federal ou pelo município, conforme indicado pelo juiz.