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Mulheres, idosos e pessoas com deficiência poderão desembarcar fora de pontos de ônibus à noite

Medida busca ampliar a segurança de grupos que podem estar mais vulneráveis durante deslocamentos

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais
  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Esther Morais

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 11:07

Ônibus de Salvador
Ônibus de Salvador Crédito: Lucas Moura / Secom PMS

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (9), o Projeto de Lei 3258/19, que garante a mulheres, pessoas idosas e pessoas com deficiência o direito de solicitar o desembarque de ônibus fora dos pontos regulamentados durante o período noturno.

A proposta altera a Lei do Atendimento Prioritário e já havia sido aprovada pelo Senado. Na Câmara, o parecer favorável foi apresentado pela deputada Laura Carneiro (PSD-RJ), que considerou o texto compatível com os princípios previstos na Constituição.

Quem tem direito a passe livre em ônibus e como funciona

O Passe Livre é um benefício governamental criado para facilitar o acesso de alguns cidadãos ao transporte coletivo. Na prática, ele garante o direito de utilizar ônibus e outros meios de locomoção sem pagar nada pelas passagens. Em alguns casos, isso inclui rotas interestaduais e intermunicipais – ou seja, viagens entre cidades e estados diferentes. por Foto: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília
O direito de viajar de graça já é garantido por lei para vários grupos sociais. Portanto, além do Passe Livre para pessoas com deficiência, os brasileiros e brasileiras podem contar com iniciativas que concedem transporte gratuito a pessoas idosas, estudantes e jovens (que não sejam necessariamente estudantes). Apesar de serem voltadas para públicos diferentes, essas modalidades têm um requisito em comum: para utilizá-las, é preciso apresentar uma comprovação de baixa renda. por (Foto: Banco de imagem)
O programa Passe Livre para pessoas com deficiência é nacional, de responsabilidade do Governo Federal. Foi uma iniciativa do Ministério da Infraestrutura criada em 1994 pela Lei nº 8.899. Usando o Passe Livre, as pessoas com deficiência que se encaixam na categoria de baixa renda podem fazer viagens interestaduais sem pagar nada. É possível utilizar o benefício para embarcar gratuitamente em ônibus de viagem, trens e barcos. por Divulgação
Passe Livre Federal é voltado para pessoas com deficiência física, mental, auditiva, visual ou múltipla. Só pode acessar o benefício quem tem renda familiar mensal de, no máximo, um salário mínimo por pessoa. por
para viajar de graça entre estados diferentes, a pessoa idosa não precisa de uma carteirinha específica. Basta comprovar a idade e a renda. Mas isso fica bem mais fácil com a Carteira da Pessoa Idosa (ou Carteira do Idoso), um documento de cobertura nacional emitido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. por (Foto: Banco de imagem)
Além dos programas federais, existem várias iniciativas de transporte facilitado disponibilizadas pelos governos estaduais e municipais para ajudar algumas pessoas a viajarem entre cidades do mesmo estado. Também existem medidas similares voltadas para o transporte público convencional (ônibus urbanos, metrô etc). por Arison Marinho
Os programas estaduais e municipais têm nomes, regras de funcionamento, públicos-alvo e requisitos diferentes, que variam de acordo com as leis de cada estado. Eles podem oferecer passagens gratuitas ou desconto na compra de passagens em rotas convencionais ou intermunicipais. por Arison Marinho
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O Passe Livre é um benefício governamental criado para facilitar o acesso de alguns cidadãos ao transporte coletivo. Na prática, ele garante o direito de utilizar ônibus e outros meios de locomoção sem pagar nada pelas passagens. Em alguns casos, isso inclui rotas interestaduais e intermunicipais – ou seja, viagens entre cidades e estados diferentes. por Foto: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília

Segundo a relatora, a medida busca ampliar a segurança de grupos que podem estar mais vulneráveis durante deslocamentos urbanos à noite.

“A medida busca reforçar a proteção da segurança, da dignidade, da liberdade de locomoção e da igualdade material de grupos que podem estar mais expostos a riscos no deslocamento urbano noturno”, afirmou Laura Carneiro.

Ela também destacou que permitir o desembarque em locais considerados mais seguros não representa um privilégio, mas uma forma de reduzir situações de vulnerabilidade.

“A previsão de desembarque em local mais seguro, no período noturno, constitui medida legislativa voltada à redução de vulnerabilidades concretas, sem estabelecer privilégio incompatível com a isonomia”, disse.

O projeto também altera a Política Nacional de Mobilidade Urbana para determinar que estados, Distrito Federal e municípios adotem políticas voltadas ao aumento da segurança dos usuários do transporte público intermunicipal e interestadual, especialmente durante a noite.

Como o texto não sofreu alterações na Câmara e tramita em caráter conclusivo, poderá seguir diretamente para sanção presidencial. Para isso, no entanto, não pode haver recurso para que a proposta seja analisada pelo Plenário da Câmara.

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