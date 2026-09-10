SEGURANÇA

Mulheres, idosos e pessoas com deficiência poderão desembarcar fora de pontos de ônibus à noite

Medida busca ampliar a segurança de grupos que podem estar mais vulneráveis durante deslocamentos



Esther Morais

Alô Alô Bahia

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 11:07

Ônibus de Salvador Crédito: Lucas Moura / Secom PMS

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (9), o Projeto de Lei 3258/19, que garante a mulheres, pessoas idosas e pessoas com deficiência o direito de solicitar o desembarque de ônibus fora dos pontos regulamentados durante o período noturno.

A proposta altera a Lei do Atendimento Prioritário e já havia sido aprovada pelo Senado. Na Câmara, o parecer favorável foi apresentado pela deputada Laura Carneiro (PSD-RJ), que considerou o texto compatível com os princípios previstos na Constituição.

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Segundo a relatora, a medida busca ampliar a segurança de grupos que podem estar mais vulneráveis durante deslocamentos urbanos à noite.

“A medida busca reforçar a proteção da segurança, da dignidade, da liberdade de locomoção e da igualdade material de grupos que podem estar mais expostos a riscos no deslocamento urbano noturno”, afirmou Laura Carneiro.

Ela também destacou que permitir o desembarque em locais considerados mais seguros não representa um privilégio, mas uma forma de reduzir situações de vulnerabilidade.

“A previsão de desembarque em local mais seguro, no período noturno, constitui medida legislativa voltada à redução de vulnerabilidades concretas, sem estabelecer privilégio incompatível com a isonomia”, disse.

O projeto também altera a Política Nacional de Mobilidade Urbana para determinar que estados, Distrito Federal e municípios adotem políticas voltadas ao aumento da segurança dos usuários do transporte público intermunicipal e interestadual, especialmente durante a noite.