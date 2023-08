Mulheres que queriam visitar o mesmo detento brigam na fila de presídio

Duas mulheres brigaram na fila de um presídio em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Segundo o Uol, ambas gostariam de visitar o mesmo homem que está preso no local. O caso ocorreu no último sábado (26).



As mulheres envolvidas na confusão são a ex e a atual companheira do detento. A briga teria comeado após a atual não gostar de ver a ex na fila.



No vídeo, divulgado nas redes sociais, é possível ver as mulheres trocando socos, tapas e puxões de cabelo. Em determinado momento, elas caem no chão e continuam se agredindo.