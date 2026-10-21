CUIDADO

Mulheres têm atendimento gratuito para cólicas menstruais em cidade do Nordeste

Pacientes de 18 a 30 anos podem receber avaliação clínica, orientações de autocuidado e sessões de fisioterapia gratuitas no Recife

Mariana Rios

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 14:40

Cólica menstrual Crédito: Reprodução

Mulheres de 18 a 30 anos que sofrem com cólicas menstruais podem receber atendimento fisioterapêutico gratuito no Recife. A iniciativa é voltada a quem tem dismenorreia primária, nome dado à dor menstrual sem causa pélvica identificada.

Os atendimentos serão realizados nos dias 22 e 29 de outubro, das 8h às 11h, no Laboratório de Práticas de Saúde da UniFAFIRE, localizado no térreo da instituição. O serviço é gratuito e funciona por ordem de chegada, dentro dos horários estabelecidos.

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A ação reúne estudantes e profissionais do curso de fisioterapia, sob supervisão da professora Renata Soraya Coutinho, como parte das atividades de extensão universitária.

Durante o atendimento, as participantes passam por uma avaliação clínica para identificar o histórico e a intensidade das dores. Também recebem orientações de autocuidado e podem ser submetidas à aplicação de TENS, técnica de estimulação elétrica nervosa transcutânea que utiliza impulsos elétricos de baixa intensidade para ajudar a aliviar a dor.