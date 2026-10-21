Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mulheres têm atendimento gratuito para cólicas menstruais em cidade do Nordeste

Pacientes de 18 a 30 anos podem receber avaliação clínica, orientações de autocuidado e sessões de fisioterapia gratuitas no Recife

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 14:40

Cólica menstrual
Cólica menstrual Crédito: Reprodução

Mulheres de 18 a 30 anos que sofrem com cólicas menstruais podem receber atendimento fisioterapêutico gratuito no Recife. A iniciativa é voltada a quem tem dismenorreia primária, nome dado à dor menstrual sem causa pélvica identificada.

Os atendimentos serão realizados nos dias 22 e 29 de outubro, das 8h às 11h, no Laboratório de Práticas de Saúde da UniFAFIRE, localizado no térreo da instituição. O serviço é gratuito e funciona por ordem de chegada, dentro dos horários estabelecidos.

Jovem perdeu movimentos após tratamento para endometriose

Bruna Conceição dos Santos, 25 anos, se submeteu a um tratamento com fenol por Material cedido ao Metróopoles
Ao invés de alívio, perdeu os movimentos das pernas e os sonhos por Material cedido ao Metróopoles
Bruna Conceição dos Santos diz que sonho da maternidade é praticamente impossível por Material cedido ao Metróopoles
Bruna Conceição dos Santos diz que a perda de movimento nas pernas é irreversível por Material cedido ao Metróopoles
Bruna Conceição dos Santos por Material cedido ao Metróopoles
Bruna Conceição dos Santos, 25 anos por Foto cedida ao Metrópoles
1 de 6
Bruna Conceição dos Santos, 25 anos, se submeteu a um tratamento com fenol por Material cedido ao Metróopoles

A ação reúne estudantes e profissionais do curso de fisioterapia, sob supervisão da professora Renata Soraya Coutinho, como parte das atividades de extensão universitária.

Durante o atendimento, as participantes passam por uma avaliação clínica para identificar o histórico e a intensidade das dores. Também recebem orientações de autocuidado e podem ser submetidas à aplicação de TENS, técnica de estimulação elétrica nervosa transcutânea que utiliza impulsos elétricos de baixa intensidade para ajudar a aliviar a dor.

Além do tratamento para reduzir o desconforto, a avaliação pode identificar sinais que indiquem a necessidade de investigação médica. Quando há suspeita de dismenorreia secundária, que pode estar associada a condições como endometriose e outras alterações ginecológicas, as mulheres recebem orientação para procurar acompanhamento especializado.

Leia mais

Imagem - Planos de saúde passam a cobrir DIU hormonal para endometriose

Planos de saúde passam a cobrir DIU hormonal para endometriose

Imagem - Endometriose pode ser descoberta só depois dos 40; entenda por que isso acontece

Endometriose pode ser descoberta só depois dos 40; entenda por que isso acontece

Imagem - Cólica forte não é normal: como identificar sinais de alerta para a endometriose em adolescentes

Cólica forte não é normal: como identificar sinais de alerta para a endometriose em adolescentes

Tags:

Mulher Saúde Cólica

Mais recentes

Imagem - Cúpula da Voepass vira ré na Justiça por morte de 62 ocupantes em queda de avião em 2024

Cúpula da Voepass vira ré na Justiça por morte de 62 ocupantes em queda de avião em 2024
Imagem - Operadora de telemarketing grávida que era obrigada a vomitar em lata de lixo para não interromper atendimentos vai receber indenização

Operadora de telemarketing grávida que era obrigada a vomitar em lata de lixo para não interromper atendimentos vai receber indenização
Imagem - Ter filho e ficar noivo não comprovam união estável após a morte; entenda decisão do STJ

Ter filho e ficar noivo não comprovam união estável após a morte; entenda decisão do STJ