Multa de R$ 17,5 mil e suspensão de voos: veja o que muda com as novas regras para passageiros indisciplinados

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Millena Marques
Publicado em 14 de setembro de 2026 às 16:42
A partir desta segunda-feira (14), passam a valer as novas regras da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para punir passageiros indisciplinados. As penalidades serão aplicadas a clientes que adotarem comportamentos que coloquem em risco a segurança, a ordem ou a integridade de pessoas em aeroportos e aeronaves.
De acordo com a Resolução Anac nº 800/2026, os passageiros poderão ficar impedidos de embarcar por até um ano, a depender da gravidade da infração.
As companhias aéreas e os operadores aeroportuários poderão acionar autoridades policiais em casos de indisciplina, além de aplicar advertências, conter o passageiro e até mesmo retirá-lo da aeronave. Em situações graves ou gravíssimas, o transporte poderá ser interrompido.
Voos partindo de Salvador
Além disso, as empresas aéreas poderão compartilhar informações com as autoridades para identificar passageiros suspensos. A própria companhia poderá aplicar a penalidade. O passageiro será comunicado e terá direito à ampla defesa.
Os atos classificados como graves ou gravíssimos terão multa-base de R$ 17,5 mil, valor que poderá ser ajustado de acordo com as circunstâncias apuradas em processo administrativo.