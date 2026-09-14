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Multa de R$ 17,5 mil e suspensão de voos: veja o que muda com as novas regras para passageiros indisciplinados

Em situações graves ou gravíssimas, o transporte poderá ser interrompido

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 16:42

Aeroporto de Salvador
Aeroporto de Salvador Crédito: Arquivo

A partir desta segunda-feira (14), passam a valer as novas regras da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para punir passageiros indisciplinados. As penalidades serão aplicadas a clientes que adotarem comportamentos que coloquem em risco a segurança, a ordem ou a integridade de pessoas em aeroportos e aeronaves.

De acordo com a Resolução Anac nº 800/2026, os passageiros poderão ficar impedidos de embarcar por até um ano, a depender da gravidade da infração.

As companhias aéreas e os operadores aeroportuários poderão acionar autoridades policiais em casos de indisciplina, além de aplicar advertências, conter o passageiro e até mesmo retirá-lo da aeronave. Em situações graves ou gravíssimas, o transporte poderá ser interrompido.

Voos partindo de Salvador

Aracaju por Cesar de Oliveira
Barreiras por Reprodução/Prefeitura de Barreiras
Belo Horizonte por /Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Boipeba por Divulgação
Brasília por Cyntia Fernandes/Pinterest
Campina Grande por
Cuiabá por Reprodução
Fortaleza por Reprodução
Goiânia por Shutterstock
Guanambi por Google Maps/Reprodução (cedidas pelo pesquisador)
Ilhéus por Reprodução
João Pessoa por Reprodução
Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Maceió por Jonathan Lins/ Secom Maceió
Morro de São Paulo por Reprodução
Natal por Divulgação/Setur
Petrolina por Wikimedia Commons/Reprodução
Porto Seguro por Divulgação
Recife por Shutterstock
Rio de Janeiro por Shutterstock
São Luís por Reprodução
São Paulo por Shutterstock
Vitória (ES) por Divulgação
Vitória da Conquista por PMVC
Buenos Aires por Shutterstock
Madrid por Divulgação
Montevidéu por Shutterstock
Lisboa por Shutterstock
Cidade do Panamá por LUIS ACOSTA / AFP
Paris por Shutterstock
1 de 30
Aracaju por Cesar de Oliveira

Além disso, as empresas aéreas poderão compartilhar informações com as autoridades para identificar passageiros suspensos. A própria companhia poderá aplicar a penalidade. O passageiro será comunicado e terá direito à ampla defesa.

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Os atos classificados como graves ou gravíssimos terão multa-base de R$ 17,5 mil, valor que poderá ser ajustado de acordo com as circunstâncias apuradas em processo administrativo.

Tags:

Brasil Voos Passageiro

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