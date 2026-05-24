RIO DE JANEIRO

Músico morre após ser baleado na saída de igreja

Bruno Fernandes foi atingido durante tiroteio na Baixada Fluminense

Elaine Sanoli

Publicado em 24 de maio de 2026 às 17:51

Bruno Fernandes de Souza, de 25 anos Crédito: Reprodução

Um jovem de 25 anos morreu após ser baleado ao deixar uma igreja no Rio de Janeiro. O caso ocorreu neste sábado (23), em Queimados, na região da Baixada Fluminense.

A vítima é o tecladista Bruno Fernandes de Souza. Além dele, outro jovem, de 18 anos, identificado como Gabriel de Oliveira Santana, também ficou ferido após ser atingido pelos disparos, segundo informações do g1. Ele teve uma fratura exposta e foi encaminhado para o Hospital de Nova Iguaçu.

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Bruno também chegou a ser socorrido para a mesma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

O músico foi atingido ao passar com os amigos pela Travessa Campo Alegre, no bairro Jardim da Fonte. Na ocasião, ocorria um tiroteio que acabou baleando os dois jovens.

“Ele [Bruno] era um menino muito tranquilo. Todo mundo conhece ele em Engenheiro Pedreira e em Queimados. Em Queimados, por ele ser motorista de ônibus, e em Engenheiro Pedreira por ele ser músico”, revelou a esposa do jovem ao g1.

Ele atuava como tecladista de uma banda que se apresentava em cultos de jovens evangélicos.