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Na lista das mais poderosas do agro, mulher de 29 anos criou vinho de mel durante o mestrado

Engenheira agrônoma, Giulia Fabrin Scussel é sócia da Néctar Hidromel e a primeira mulher a comandar federação que reúne 53 associações em Santa Catarina

Carol Neves

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 11:21

Giulia Fabrin Scussel Crédito: Reprodução

À frente de uma federação que reúne 53 associações e sócia de uma empresa de bebidas feitas a partir do mel, a engenheira agrônoma Giulia Fabrin Scussel passou a integrar a lista “As 100 Mulheres Poderosas do Agro”, da Forbes Brasil. Natural de Seara, no Oeste de Santa Catarina, ela está na segunda edição da seleção, publicada em outubro de 2026.

O reconhecimento veio dois meses depois de Giulia assumir a presidência da Federação das Associações de Apicultores e Meliponicultores de Santa Catarina (FAASC). Ela é a primeira mulher a comandar a entidade, onde atua na articulação entre associações, na organização da cadeia produtiva e na elaboração de projetos e eventos ligados ao setor.

Sua relação com a atividade também passa pelo empreendedorismo. Como sócia-fundadora da Néctar Hidromel, empresa de bebidas fermentadas, trabalha no desenvolvimento de produtos, no controle de qualidade e na melhoria dos processos de produção.

Conheça Giulia Scussel, empreendedora do mel entre as poderosas do agro 1 de 6

A trajetória combina essa experiência empresarial com a formação científica. Mestre em Ciências pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Giulia participou, durante a graduação, de pesquisas com microrganismos e de atividades voltadas à biodiversidade. No Parque Cidade das Abelhas, trabalhou com manejo de apiário e acompanhou pesquisas, aprofundando o contato com a apicultura.

A atuação se estende à representação internacional: ela representa o Conselho de Jovens Apicultores do Brasil na Federación Latinoamericana de Apicultura, em iniciativas direcionadas ao desenvolvimento da atividade na América Latina.

Liderança em um estado que ampliou as exportações

Giulia assumiu a FAASC em um período de expansão das vendas de mel catarinense ao exterior. Segundo dados citados pela Forbes Brasil, Santa Catarina liderou as exportações brasileiras do produto entre janeiro e julho de 2026, com aproximadamente 5,5 mil toneladas embarcadas. O volume superou o total exportado pelo estado ao longo de 2025.

Entre os produtos que distinguem a produção catarinense está o mel de melato de bracatinga, que possui Indicação Geográfica e características associadas à sua origem. Neste ano, o estado também recebeu, pela quinta vez, o Congresso Brasileiro de Apicultura e Meliponicultura.