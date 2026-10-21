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Na lista das mais poderosas do agro, mulher de 29 anos criou vinho de mel durante o mestrado

Engenheira agrônoma, Giulia Fabrin Scussel é sócia da Néctar Hidromel e a primeira mulher a comandar federação que reúne 53 associações em Santa Catarina

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 11:21

Giulia Fabrin Scussel
Giulia Fabrin Scussel Crédito: Reprodução

À frente de uma federação que reúne 53 associações e sócia de uma empresa de bebidas feitas a partir do mel, a engenheira agrônoma Giulia Fabrin Scussel passou a integrar a lista “As 100 Mulheres Poderosas do Agro”, da Forbes Brasil. Natural de Seara, no Oeste de Santa Catarina, ela está na segunda edição da seleção, publicada em outubro de 2026.

O reconhecimento veio dois meses depois de Giulia assumir a presidência da Federação das Associações de Apicultores e Meliponicultores de Santa Catarina (FAASC). Ela é a primeira mulher a comandar a entidade, onde atua na articulação entre associações, na organização da cadeia produtiva e na elaboração de projetos e eventos ligados ao setor.

Sua relação com a atividade também passa pelo empreendedorismo. Como sócia-fundadora da Néctar Hidromel, empresa de bebidas fermentadas, trabalha no desenvolvimento de produtos, no controle de qualidade e na melhoria dos processos de produção.

Conheça Giulia Scussel, empreendedora do mel entre as poderosas do agro

Giulia Fabrin Scussel integra a lista das 100 Mulheres Poderosas do Agro da Forbes Brasil por Reprodução
Natural de Seara, em Santa Catarina, a engenheira agrônoma tem 29 anos por Reprodução
Em agosto, tornou-se a primeira mulher a presidir a federação catarinense de apicultores e meliponicultores por Reprodução
Giulia é sócia-fundadora da Néctar Hidromel, empresa de bebidas fermentadas à base de mel por Reprodução
À frente de uma entidade com 53 associações, atua na organização e no fortalecimento do setor por Reprodução
Mestre em Ciências pela UFSC, participou de pesquisas com microrganismos e atividades sobre biodiversidade por Reprodução
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Giulia Fabrin Scussel integra a lista das 100 Mulheres Poderosas do Agro da Forbes Brasil por Reprodução

A trajetória combina essa experiência empresarial com a formação científica. Mestre em Ciências pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Giulia participou, durante a graduação, de pesquisas com microrganismos e de atividades voltadas à biodiversidade. No Parque Cidade das Abelhas, trabalhou com manejo de apiário e acompanhou pesquisas, aprofundando o contato com a apicultura.

A atuação se estende à representação internacional: ela representa o Conselho de Jovens Apicultores do Brasil na Federación Latinoamericana de Apicultura, em iniciativas direcionadas ao desenvolvimento da atividade na América Latina.

Liderança em um estado que ampliou as exportações

Giulia assumiu a FAASC em um período de expansão das vendas de mel catarinense ao exterior. Segundo dados citados pela Forbes Brasil, Santa Catarina liderou as exportações brasileiras do produto entre janeiro e julho de 2026, com aproximadamente 5,5 mil toneladas embarcadas. O volume superou o total exportado pelo estado ao longo de 2025.

Entre os produtos que distinguem a produção catarinense está o mel de melato de bracatinga, que possui Indicação Geográfica e características associadas à sua origem. Neste ano, o estado também recebeu, pela quinta vez, o Congresso Brasileiro de Apicultura e Meliponicultura.

A lista da Forbes chega à segunda edição cinco anos após a seleção inaugural, de 2021. Além de lideranças de entidades, reúne produtoras rurais, cientistas, executivas e empreendedoras de diferentes regiões brasileiras, reconhecendo a influência feminina em atividades que vão da pesquisa e da produção à gestão de negócios do agronegócio.

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Giulia Scussel

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