‘Nada foi falado sobre o ministro Alexandre de Moraes’, diz Bolsonaro à PF

Bolsonaro foi ouvido pela PF. Crédito: Reprpodução/CNN/Arquivo

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi ouvido nesta quarta-feira (12) pela Polícia Federal e negou, no depoimento, que tenha discutido um plano para gravar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). “Não foi levantado nenhum plano, nenhum ato preparatório, sequer de gravar o ministro Alexandre de Moraes”, afirmou Bolsonaro.



O plano teria sido articulado com o senador Marcos do Val (Podemos-ES) e o ex-deputado Daniel Silveira (PTB-RJ). Falando à PF por cerca de duas horas, Bolsonaro confirmou que encontrou os dois políticos no Palácio da Alvorada, mas disse que "nada foi falado" sobre o ministro. Disse também que não trataram de nenhum ato antidemocrático, nem falaram de equipamentos de escuta.

Bolsonaro disse que o encontro durou cerca de 20 minutos, no dia 8 de dezembro de 2022. Ele não soube dizer de quem partiu a ideia de se encontrarem, mas contou que recebeu uma ligação de Daniel Silveira afirmando que Marcos do Val queria falar com ele. Antes, diz, não teve nenhum contato com o senador.

Segundo Bolsonaro, Silveira afirmou na ocasia que do Val queria tratar de algum assunto referente a Moraes, mas não passou mais detalhes.

Bolsonaro também lembrou que depois da reunião recebeu um print encaminhado por Marcos do Val no WhatsApp. A foto registrava uma conversa entre o senador e Alexandre de Moraes. Nela, o parlamentar falava sobre suposta ‘movimentação’ para derrubar o ministro do STF. Em resposta à imagem, Bolsonaro afirmou a Do Val: ‘Coisa de maluco’.

O ex-presidente afirmou que permaneceu "dentro das quatro linhas do texto da Constituição" todo o tempo durante o encontro. Disse ainda que ficou sabendo pela imprensa que Do Val teria procurado MOraes para relatar o encontro.

Foi a quarta vez que Bolsonaro foi ouvido pela PF desde que deixou a presidência. Ele é investigado por susposto envolvimento em uma trama que Marcos do Val anunciou esse ano - uma tentativa de golpe de estado tramada por ele. A ideia, disse Do Val, seria gravar uma conversa com Moraes para conseguir provas que levassem à anulação das eleições de 2022, quando Bolsonaro perdeu a presidência para Lula (PT).