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Namorada de Gabriel Ganley se declara após morte de fisiculturista: 'Meu primeiro e único amor'

O fisiculturista e influenciador digital de 22 anos foi encontrado morto dentro de casa, em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 24 de maio de 2026 às 15:00

Declaração foi publicada pela jovem nas redes sociais
Declaração foi publicada pela jovem nas redes sociais Crédito: Reprodução/Redes sociais

A namorada de Gabriel Ganley, influenciador digital e fisiculturista que morreu aos 22 anos, se despediu do companheiro com um texto emocionante publicado nas redes sociais neste domingo (24). Na publicação, Catarina de Moura relembrou o relacionamento que tiveram em 2023 e retomaram no ano passado. 

"Nem sei como começar esse texto, talvez seja o mais difícil que eu já escrevi em toda minha vida. Meu encontro com o Gabriel foi em 2023, foi tudo tão intenso, tão sincero e verdadeiro, um amor puro e leve. Assim, de cara. Você era um menino inspirador, cheio de sonhos, me motivava todos os dias. O tempo se passou, nossos caminhos se separaram. Mas nossa história nunca havia acabado. Agosto de 2025. Nossos caminhos se uniram novamente", disse a jovem. 

Gabriel Ganley morreu aos 22 anos

Gabriel Ganley por Reprodução
Gabriel Ganley por Reprodução
Gabriel Ganley por Reprodução
Gabriel Ganley por Reprodução
Gabriel Ganley por Reprodução
Gabriel Ganley por Reprodução
Gabriel Ganley por Reprodução
Gabriel Ganley por Reprodução
Gabriel Ganley por Reprodução
Gabriel Ganley por Reprodução
Gabriel Ganley por Reprodução
Gabriel Ganley por Reprodução
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Ramon Dino e Gabriel Ganley por Reprodução
Ramon Dino e Gabriel Ganley por Reprodução
Ramon Dino e Gabriel Ganley por Reprodução
Ramon Dino e Gabriel Ganley por Reprodução
Ramon Dino e Gabriel Ganley por Reprodução
Ramon Dino e Gabriel Ganley por Reprodução
Ramon Dino e Gabriel Ganley por Reprodução
Ramon Dino e Gabriel Ganley por Reprodução
Gabriel Ganley por Reprodução
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Gabriel Ganley por Reprodução

"Vivemos novamente tudo de forma tão intensa, com muitas turbulências, mas era verdadeiro demais, era algo que só eu e você entendíamos. Você era meu melhor amigo, meu companheiro, minha inspiração. Independente de qualquer circunstância, era o que você sempre dizia: 'A gente sempre vai voltar um pro outro'", completou. "Gabriel, você é o meu primeiro e único amor. Obrigada por tudo. Eu sempre vou te amar, meu bebezinho", escreveu. 

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Gabriel Ganley foi encontrado morto em sua casa, na rua da Mooca, na zona Leste de São Paulo (SP), na manhã de sábado (23). De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de SP, o caso foi registrado como morte suspeita. O jovem foi localizado caído no chão da cozinha por um amigo, sem que fossem encontrados indícios de violência na residência. 

Segundo informações divulgadas inicialmente, a suspeita é de que o influenciador fitness tenha sofrido um quadro grave de hipoglicemia, condição provocada pela queda acentuada dos níveis de açúcar no sangue. A causa oficial da morte ainda não foi divulgada. 

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