INVESTIGAÇÃO

Namorado de estudante de Direito colocou apartamento à venda horas após a morte da jovem

João Munhoz Neto foi preso preventivamente sob suspeita na morte de Isabelle Caracristi

Wendel de Novais

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 10:33

João Munhoz era namorado de Isabelle Caracristi Crédito: Reprodução

Novos elementos da investigação sobre a morte de Isabelle Caracristi, de 22 anos, foram revelados na decisão que determinou a prisão preventiva do namorado dela, o bacharel em Direito João Munhoz Neto, de 34 anos. Segundo O Povo, o comportamento do investigado após a morte da jovem chamou a atenção das autoridades, incluindo a venda do apartamento, a retirada de malas do local onde ela foi encontrada e a remoção de uma câmera instalada na entrada do imóvel.

De acordo com a decisão, João teria deixado o apartamento poucas horas depois do óbito. Por volta de 1h30 do dia 14 de setembro, cerca de cinco horas após a morte de Isabelle, ele teria transportado malas com ajuda de outras pessoas. Para o juiz responsável pela análise do caso, a movimentação indicaria uma “evidente intenção de deixar a moradia o quanto antes”. O documento também registra que o imóvel teria sido colocado à venda, informação contestada pela defesa.

Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio 1 de 14

Outro ponto destacado pela Justiça foi a comunicação à família da vítima. Conforme a decisão, os familiares de Isabelle não teriam sido avisados pelo namorado sobre a morte. A mãe da estudante teria descoberto o que aconteceu apenas no dia seguinte, ao comparecer ao condomínio. A defesa afirma, no entanto, que familiares de João tentaram entrar em contato com a mãe da jovem.

A investigação também encontrou indícios de que o relacionamento entre os dois era marcado por mecanismos de vigilância. Dados obtidos no celular do investigado apontariam que ele exigia acesso permanente à localização de Isabelle. Os autos mencionam ainda uma possível relação de dependência financeira e classificam esses elementos como indicativos de “controle coercitivo”.

Uma câmera particular instalada na porta do apartamento também passou a fazer parte da apuração. Segundo a Polícia Civil do Ceará, o equipamento foi retirado posteriormente, e os peritos buscam estabelecer quando e em quais circunstâncias isso aconteceu. A retirada do dispositivo é um dos pontos analisados pelos investigadores para reconstruir a sequência dos acontecimentos.

A morte de Isabelle havia sido inicialmente registrada como uma possível ocorrência de suicídio. Com o avanço da apuração, porém, a Polícia Civil passou a investigar a hipótese de instigação, induzimento ou auxílio ao suicídio com eventual participação de João. A decisão judicial afirma que o investigado teria “envolvimento direto” no caso, conforme os elementos reunidos no inquérito.