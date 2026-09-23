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Namorado de estudante de Direito colocou apartamento à venda horas após a morte da jovem

João Munhoz Neto foi preso preventivamente sob suspeita na morte de Isabelle Caracristi

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 10:33

João Munhoz era namorado de Isabelle Caracristi
João Munhoz era namorado de Isabelle Caracristi Crédito: Reprodução

Novos elementos da investigação sobre a morte de Isabelle Caracristi, de 22 anos, foram revelados na decisão que determinou a prisão preventiva do namorado dela, o bacharel em Direito João Munhoz Neto, de 34 anos. Segundo O Povo, o comportamento do investigado após a morte da jovem chamou a atenção das autoridades, incluindo a venda do apartamento, a retirada de malas do local onde ela foi encontrada e a remoção de uma câmera instalada na entrada do imóvel.

De acordo com a decisão, João teria deixado o apartamento poucas horas depois do óbito. Por volta de 1h30 do dia 14 de setembro, cerca de cinco horas após a morte de Isabelle, ele teria transportado malas com ajuda de outras pessoas. Para o juiz responsável pela análise do caso, a movimentação indicaria uma “evidente intenção de deixar a moradia o quanto antes”. O documento também registra que o imóvel teria sido colocado à venda, informação contestada pela defesa.

Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio

Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução
Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução
Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução
Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução
Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução
Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução
Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução
Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução
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Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução
Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução
Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução
Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução
Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução
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Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução

Outro ponto destacado pela Justiça foi a comunicação à família da vítima. Conforme a decisão, os familiares de Isabelle não teriam sido avisados pelo namorado sobre a morte. A mãe da estudante teria descoberto o que aconteceu apenas no dia seguinte, ao comparecer ao condomínio. A defesa afirma, no entanto, que familiares de João tentaram entrar em contato com a mãe da jovem.

A investigação também encontrou indícios de que o relacionamento entre os dois era marcado por mecanismos de vigilância. Dados obtidos no celular do investigado apontariam que ele exigia acesso permanente à localização de Isabelle. Os autos mencionam ainda uma possível relação de dependência financeira e classificam esses elementos como indicativos de “controle coercitivo”.

Uma câmera particular instalada na porta do apartamento também passou a fazer parte da apuração. Segundo a Polícia Civil do Ceará, o equipamento foi retirado posteriormente, e os peritos buscam estabelecer quando e em quais circunstâncias isso aconteceu. A retirada do dispositivo é um dos pontos analisados pelos investigadores para reconstruir a sequência dos acontecimentos.

A morte de Isabelle havia sido inicialmente registrada como uma possível ocorrência de suicídio. Com o avanço da apuração, porém, a Polícia Civil passou a investigar a hipótese de instigação, induzimento ou auxílio ao suicídio com eventual participação de João. A decisão judicial afirma que o investigado teria “envolvimento direto” no caso, conforme os elementos reunidos no inquérito.

A defesa nega as acusações e considera a prisão preventiva “midiática”. Os advogados também sustentam que João não estava no apartamento no momento da morte e rejeitam a informação de que o imóvel estivesse à venda. O caso continua sendo investigado pelas autoridades cearenses, que buscam esclarecer as circunstâncias da morte e a eventual responsabilidade do namorado.

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Tags:

Namorado Jovem Morta Isabelle Caracristi

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