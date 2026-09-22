Namorado de Isabelle Caracristi diz ter recebido mensagens da estudante antes da morte

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Millena Marques
Publicado em 22 de setembro de 2026 às 16:59
João Munhoz Neto, namorado da estudante Isabelle Caracristi, disse à polícia que recebeu duas mensagens da jovem antes da morte dela. Segundo o depoimento, as mensagens foram enviadas enquanto ele participava de uma missa no Bairro de Fátima, em Fortaleza, na noite do ocorrido. Ele foi preso preventivamente nesta terça-feira (22).
De acordo com informações do g1, João Munhoz prestou depoimento na noite de segunda-feira (21), antes de ser preso. Ele afirmou que Isabelle foi para o apartamento dele no dia 13 de setembro, data da morte da estudante, mas que a teria deixado sozinha no imóvel para participar de uma missa.
Munhoz relatou à polícia que estava na igreja quando recebeu uma mensagem de Isabelle informando que sentia dores no pescoço. Segundo ele, prometeu levá-la ao hospital quando retornasse. Em uma segunda mensagem, enviada entre 19h14 e 19h16, a jovem teria escrito: "Realmente eu não estou aguentando. Estou sentindo uma sensação estranha".
Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio
O caso
Isabelle foi encontrada sem vida no dia 13 de setembro, no pátio do condomínio La Piazza. Na véspera, ela havia passado parte do dia com a mãe, a professora universitária Isorlanda Caracristi. Segundo o relato da professora, a filha havia reclamado de dores no pescoço e demonstrado vontade de ficar com ela durante o fim de semana.
No sábado (12), mãe e filha estiveram juntas no aniversário de um familiar. No dia seguinte, Isabelle contou que iria a uma missa e a uma procissão na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, acompanhada do namorado e da mãe dele. Durante o período em que estiveram juntas, Isorlanda disse ter percebido que a filha recebia diversas mensagens do companheiro, comportamento que classificou como controlador.
O último contato entre mãe e filha teria ocorrido na noite de domingo. Conforme o relato de Isorlanda, Isabelle enviou uma mensagem pedindo que ela verificasse uma comida que havia deixado na airfryer. Pouco depois, mandou outra: "Mãe, eu te amo". Depois disso, a jovem deixou de responder.
A princípio, Isorlanda imaginou que Isabelle tivesse adormecido após tomar um relaxante muscular que havia sido indicado a ela. Na manhã seguinte, sem conseguir contato com a filha, a professora tentou falar com o namorado da estudante por telefone e pelas redes sociais. Foi então, segundo ela, que percebeu que havia sido bloqueada nos perfis dele.
“Para a minha surpresa, eu estava bloqueada. Fui tentar pelo Instagram dele, bloqueada. No outro Instagram pessoal, bloqueada. Totalmente bloqueada, bloqueada... Certo, aí eu me desesperei”, relatou Isorlanda.
A professora foi até o condomínio acompanhada do irmão. Segundo ela, os funcionários do prédio demonstraram hesitação ao explicar o que havia ocorrido. Posteriormente, a família foi informada pela síndica de que Isabelle havia morrido na noite anterior e que o corpo já havia sido encaminhado para a sede da Perícia Forense.
Desde então, Isorlanda afirma não ter conseguido contato com o namorado da filha nem com a mãe dele, identificada como Sara Regina Alexandre Munhoz. Um celular e um tablet pertencentes à mãe dele foram apreendidos e serão submetidos à perícia. O celular de Isabelle também foi recuperado e deverá passar por análise.