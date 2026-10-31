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Namorado é suspeito de cortar garganta de jovem de 18 anos após ela comemorar reeleição de Lula

Caso pode ter motivação política, investigada pela polícia

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 07:29

Clara segue hospitalizada
Clara segue hospitalizada Crédito: Reprodução

Uma jovem de 18 anos foi esfaqueada no pescoço na madrugada de segunda-feira (26), em Umarizal, no Rio Grande do Norte, e o namorado dela foi preso em flagrante, suspeito do ataque. Segundo a advogada de Clara Thaís Silva Maia, a agressão ocorreu após a vítima comemorar a vitória de Lula na eleição presidencial. A Polícia Civil investiga se houve motivação política no crime.

Clara estava na casa do namorado, Eduardo Ronald Ferreira, também de 18 anos, quando foi atingida. Ela foi levada ao hospital e passou por uma cirurgia para tentar recuperar a traqueia. Nesta sexta-feira, deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e foi transferida para a enfermaria.

Suspeito de cortar garganta de namorada é preso em flagrante

Eduardo foi preso em flagrante por Reprodução
Ele teria se alterado com resultado da eleição por Reprodução
Clara, de 18 anos, segue hospitalizada por Reprodução
Jovem namorava suspeito há cerca de 6 meses por Reprodução
1 de 4
Eduardo foi preso em flagrante por Reprodução

De acordo com Helena Belmont, advogada da vítima, Eduardo estaria “transtornado” com a derrota de Flávio Bolsonaro (PL) e teria atacado Clara durante uma discussão. Ao jornal O Globo, ela conta que o próprio investigado ligou para a polícia por volta das 2h.

Após a prisão em flagrante, a Polícia Civil solicitou a conversão em preventiva. Eduardo, que segue preso, permaneceu em silêncio. A reportagem não conseguiu contato com a defesa do suspeito. 

A mãe da jovem, Monária Maia, informou que Clara ainda não consegue falar, apenas emitir alguns sons, e precisará passar por outros procedimentos. Por orientação médica, ela deve permanecer em silêncio durante a recuperação. “Espero que ele pague tudo o que ele fez, que a justiça seja feita para minha filha. Agora eu quero ela se recupere”, declarou.

Os dois começaram a namorar há seis meses. No período, com a aproximação da eleição, Eduardo frequentava atos em apoio a Flávio Bolsonaro. Já Clara e família são eleitores do presidente Lula. Apesar da divergência, a mãe disse que nunca presenciou o suspeito sendo agressivo ao falar de política. Agora, enquanto acompanha a recuperação da filha, ela diz que pretende acionar a Lei Maria da Pena para proteger a jovem. "Tenho certeza que o MP vai denunciá-lo pelo feminicídio na forma tentada.”

Tags:

Clara Thaís Silva Maia

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