Namorado é suspeito de cortar garganta de jovem de 18 anos após ela comemorar reeleição de Lula

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Carol Neves
Publicado em 31 de outubro de 2026 às 07:29
Uma jovem de 18 anos foi esfaqueada no pescoço na madrugada de segunda-feira (26), em Umarizal, no Rio Grande do Norte, e o namorado dela foi preso em flagrante, suspeito do ataque. Segundo a advogada de Clara Thaís Silva Maia, a agressão ocorreu após a vítima comemorar a vitória de Lula na eleição presidencial. A Polícia Civil investiga se houve motivação política no crime.
Clara estava na casa do namorado, Eduardo Ronald Ferreira, também de 18 anos, quando foi atingida. Ela foi levada ao hospital e passou por uma cirurgia para tentar recuperar a traqueia. Nesta sexta-feira, deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e foi transferida para a enfermaria.
Suspeito de cortar garganta de namorada é preso em flagrante
De acordo com Helena Belmont, advogada da vítima, Eduardo estaria “transtornado” com a derrota de Flávio Bolsonaro (PL) e teria atacado Clara durante uma discussão. Ao jornal O Globo, ela conta que o próprio investigado ligou para a polícia por volta das 2h.
Após a prisão em flagrante, a Polícia Civil solicitou a conversão em preventiva. Eduardo, que segue preso, permaneceu em silêncio. A reportagem não conseguiu contato com a defesa do suspeito.
A mãe da jovem, Monária Maia, informou que Clara ainda não consegue falar, apenas emitir alguns sons, e precisará passar por outros procedimentos. Por orientação médica, ela deve permanecer em silêncio durante a recuperação. “Espero que ele pague tudo o que ele fez, que a justiça seja feita para minha filha. Agora eu quero ela se recupere”, declarou.
Os dois começaram a namorar há seis meses. No período, com a aproximação da eleição, Eduardo frequentava atos em apoio a Flávio Bolsonaro. Já Clara e família são eleitores do presidente Lula. Apesar da divergência, a mãe disse que nunca presenciou o suspeito sendo agressivo ao falar de política. Agora, enquanto acompanha a recuperação da filha, ela diz que pretende acionar a Lei Maria da Pena para proteger a jovem. "Tenho certeza que o MP vai denunciá-lo pelo feminicídio na forma tentada.”