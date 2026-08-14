INVESTIGAÇÃO

Namorado fingiu ser jovem morta em mensagens com mãe da vítima para esconder crime durante quatro dias: 'Amanhã vou aí'

Suspeito teria usado o Instagram e o WhatsApp da estudante para esconder o assassinato

Wendel de Novais

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 10:25

Namorado fingiu ser jovem morta por mensagem Crédito: Reprodução

O namorado de Joviana Evelyn Iankovski, de 19 anos, teria tentado esconder o assassinato da jovem ao se passar por ela em conversas com a mãe da vítima. José Gustavo Rabelo, de 21 anos, enviou mensagens pelo Instagram e pelo WhatsApp para criar a impressão de que a estudante estava bem e apenas demoraria a voltar para casa. As informações são do g1 Santa Catarina.

Segundo a investigação, o suspeito confirmou durante o interrogatório que foi responsável pelas mensagens. Ele foi preso em flagrante na segunda-feira (10), mesmo dia em que o corpo de Joviana foi encontrado em Sangão, no estado de Santa Catarina. Após a audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva.

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As conversas começaram na madrugada de sexta-feira (7), horas depois de Joviana sair de casa. Na noite anterior, ela havia contado à família que iria a um bar com amigos e, posteriormente, seguiu para a casa do namorado, onde passaria a noite. Por volta das 3h, uma mensagem foi enviada pelo Instagram de José Gustavo para a mãe da jovem como se tivesse sido escrita pela própria vítima.

“Oii mãe sou eu. Deixei meu carregador em casa, tô sem bateria. Eu e o José conseguimos folga para hoje. Passei muito mal por conta da bebida”, dizia a mensagem. A partir daí, o suspeito teria construído uma sequência de justificativas para explicar por que Joviana não retornava para casa.

Ainda de acordo com a investigação, José Gustavo afirmou que a jovem procuraria atendimento médico e conseguiria um atestado para justificar uma suposta ausência no trabalho. Depois, passou a responder às mensagens da mãe pelo próprio número de WhatsApp da vítima, mantendo a versão de que ela estava doente e resolveria a situação antes de retornar.

Em determinado momento, o suspeito chegou a prometer que Joviana voltaria para casa. “Amanhã à noite vou aí para conversamos. Tá bem? Desculpa por isso, te amo”. No domingo (8), a pessoa que se passava pela jovem ainda afirmou que poderia dormir novamente na casa do namorado antes de seguir para o trabalho na segunda-feira.

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A versão, porém, começou a levantar suspeitas na família. A mãe percebeu que os pertences de Joviana permaneciam em casa e que ela não teria condições de trabalhar sem levar os materiais necessários. As dúvidas aumentaram até que, na segunda-feira, Lívia, irmã da vítima, avisou ao suspeito que procuraria a polícia caso Joviana não aparecesse.

No mesmo dia, a irmã também entrou em contato com a empresa onde Joviana trabalhava como operadora de máquinas para verificar se ela havia apresentado o suposto atestado médico. A empresa informou que nenhum documento havia sido entregue pela jovem.