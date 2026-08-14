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Namorado fingiu ser jovem morta em mensagens com mãe da vítima para esconder crime durante quatro dias: 'Amanhã vou aí'

Suspeito teria usado o Instagram e o WhatsApp da estudante para esconder o assassinato

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 10:25

Namorado fingiu ser jovem morta por mensagem
Namorado fingiu ser jovem morta por mensagem Crédito: Reprodução

O namorado de Joviana Evelyn Iankovski, de 19 anos, teria tentado esconder o assassinato da jovem ao se passar por ela em conversas com a mãe da vítima. José Gustavo Rabelo, de 21 anos, enviou mensagens pelo Instagram e pelo WhatsApp para criar a impressão de que a estudante estava bem e apenas demoraria a voltar para casa. As informações são do g1 Santa Catarina.

Segundo a investigação, o suspeito confirmou durante o interrogatório que foi responsável pelas mensagens. Ele foi preso em flagrante na segunda-feira (10), mesmo dia em que o corpo de Joviana foi encontrado em Sangão, no estado de Santa Catarina. Após a audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva.

Jovem foi morta e corpo ficou final de semana todo trancado em quarto com criminoso

Joviana Evelyn Iankovski por Reprodução
Joviana foi morta pelo namorado por Reprodução
Jovem avisou que dormiria na casa do namorado por Reprodução
Tom de mensagens causou estranheza na mãe por Reprodução
José Gustavo Rabelo foi preso e confessou crime por Reprodução
Joviana foi morta por asfixia por Reprodução
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Joviana Evelyn Iankovski por Reprodução

As conversas começaram na madrugada de sexta-feira (7), horas depois de Joviana sair de casa. Na noite anterior, ela havia contado à família que iria a um bar com amigos e, posteriormente, seguiu para a casa do namorado, onde passaria a noite. Por volta das 3h, uma mensagem foi enviada pelo Instagram de José Gustavo para a mãe da jovem como se tivesse sido escrita pela própria vítima.

“Oii mãe sou eu. Deixei meu carregador em casa, tô sem bateria. Eu e o José conseguimos folga para hoje. Passei muito mal por conta da bebida”, dizia a mensagem. A partir daí, o suspeito teria construído uma sequência de justificativas para explicar por que Joviana não retornava para casa.

Ainda de acordo com a investigação, José Gustavo afirmou que a jovem procuraria atendimento médico e conseguiria um atestado para justificar uma suposta ausência no trabalho. Depois, passou a responder às mensagens da mãe pelo próprio número de WhatsApp da vítima, mantendo a versão de que ela estava doente e resolveria a situação antes de retornar.

Em determinado momento, o suspeito chegou a prometer que Joviana voltaria para casa. “Amanhã à noite vou aí para conversamos. Tá bem? Desculpa por isso, te amo”. No domingo (8), a pessoa que se passava pela jovem ainda afirmou que poderia dormir novamente na casa do namorado antes de seguir para o trabalho na segunda-feira.

Namorado usou redes sociais da vítima para esconder crime

Namorado usou redes sociais da vítima para esconder crime por Reprodução
Namorado usou redes sociais da vítima para esconder crime por Reprodução
Namorado usou redes sociais da vítima para esconder crime por Reprodução
Namorado usou redes sociais da vítima para esconder crime por Reprodução
Namorado usou redes sociais da vítima para esconder crime por Reprodução
Namorado usou redes sociais da vítima para esconder crime por Reprodução
Namorado usou redes sociais da vítima para esconder crime por Reprodução
Namorado usou redes sociais da vítima para esconder crime por Reprodução
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Namorado usou redes sociais da vítima para esconder crime por Reprodução

A versão, porém, começou a levantar suspeitas na família. A mãe percebeu que os pertences de Joviana permaneciam em casa e que ela não teria condições de trabalhar sem levar os materiais necessários. As dúvidas aumentaram até que, na segunda-feira, Lívia, irmã da vítima, avisou ao suspeito que procuraria a polícia caso Joviana não aparecesse.

No mesmo dia, a irmã também entrou em contato com a empresa onde Joviana trabalhava como operadora de máquinas para verificar se ela havia apresentado o suposto atestado médico. A empresa informou que nenhum documento havia sido entregue pela jovem.

A polícia suspeita que Joviana tenha sido morta entre a noite de quinta-feira (6) e a madrugada de sexta-feira (7). As mensagens enviadas nos dias seguintes teriam sido utilizadas pelo suspeito para criar uma falsa aparência de que a estudante ainda estava viva e justificar o desaparecimento dela.

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Morta Pelo Namorado Joviana Evelyn Iankovski

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