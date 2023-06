Namorado publica carta aberta após morte de médica: ‘Despedaçado’

Namorado publica carta aberta após morte de médica. Crédito: Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um acidente de carro na sexta (16) matou uma médica, na na BR-060, em Goiás. Isabella Guimarães chegou a ser resgatada de um carro em chamas, mas não resistiu. Nas redes sociais, o namorado de Isabella, Claudio Marinho, publicou uma carta aberta em homenagem a ela.



"Estou despedaçado [...]. Peço que ainda segure a minha [mão] aí de cima, mas tenha a certeza que você me salvou, que você me moldou, me tornou um homem melhor", escreveu Claudio.

"E agora? Como será depois do universo, como será entrar em nossa tão sonhada casinha, como andar por cada pedacinho de nossa vida, de nossa rotina?", diz a publicação.

O casal havia completado três anos juntos em novembro do ano passado, segundo publicações de Claudio. Aos 24 anos, a médica era voluntária na organização não governamental ong Missão África.

Confira a carta na íntegra:

"Oi, meu amor, pronto! E agora? Como será depois do universo, como será entrar em nossa tão sonhada casinha, como andar por cada pedacinho de nossa vida, de nossa rotina. Meu amor, que falta você já está me fazendo, seus cuidados, seu jeitinho de sempre se doar mais por mim do que por você.

Desde o primeiro sim, foram tantas inseguranças e medo de minha parte que me fez perder alguns rumos e tomar algumas atitudes meio atrapalhadas, né, mas em minhas orações estava sempre a vontade de me tornar um homem digno de estar ao lado da minha princesa que não é da Disney, mas que fez dos meus dias tão lindos e belos assim como parte do seu nome.

Bela, tão bela, um coração sempre cheio de ajudar o próximo. Eu fui o próximo mais próximo, né. Você me salvou de todas as maneiras, assim como Jack salvou a Rose (coisa nossa interna), você me salvou, você me fez um homem melhor, me proporcionou momentos maravilhosos, conheci pessoas incríveis através de você. Meu amor, como dói. Dói saber que ao me deitar não irei te apertar, né, como sempre me pedia, não irei mais esperar você para almoçar. Oh, moça ocupada, meu Deus, sempre correndo, sempre atrasadinha, afinal médicos sempre se atrasam.

Médica, você foi a minha médica, um rótulo que por muitas vezes me deixou inseguro né, algumas piadinhas maldosas escutávamos, mas depois descobri o quão eu era sortudo de ser o seu escolhido, escolhido da minha médica. Hoje estou em pedaços, meu amor, que não sei como serão juntados, mas eu sempre, sempre serei grato, grato por todo amor, por toda dedicação de mulher virtuosa teve por mim.

Não sabia que ao pedir você naquela carta, teria que por uma data de validade. Se soubesse, seria bem mais para frente, pois foram tantos planos, tantos projetos, tantas pousadas e lugares para viajar.

Ultimamente estava tão agradecido pela sua garra de conquistar suas coisas, confesso que ao fechar meus olhos e escutar você falando, eu perco um pouco a fé. Não pelo nosso relacionamento, que seria eterno, mas por não entender o tanto que você lutou, batalhou, sofreu, sacrificou e Deus te levou tão breve, mas vamos respeitar, pois Ele sabe de todas as coisas. Peço que Deus me ensine muitas coisas agora, pois estou despedaçado.

Textão, né, como aqueles que você me mostrava e me dava preguiça de ler, porém, resolvi fazer não para ganhar ‘like’ ou que as pessoas sintam pena de mim, mas para que todos saibam o quão você foi importante para nós, para mim, para sua família, assim como nossa conversa de terça, seguraríamos a mão um do outro até o fim. Peço que ainda segure a minha aí de cima, mas tenha a certeza que você me salvou, que você me moldou, me tornou um homem melhor. Obrigado, uma palavra tão pequena para mensurar toda gratidão que sinto de ter passado por você, agora irei procurar o show do Tiago Iorc mais próximo para ir e juntar dinheiro para ir até a África.

Minha missionária. Ontem eu vi o quanto você era grande, tantas pessoas, tantos amigos, tantas mensagens, tantos relatos de pessoas que passaram por você e você deixou um pedacinho de Deus nelas.