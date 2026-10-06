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'Algumas perdas não têm volta', diz campanha de Lula em vídeo

Propaganda cita Farmácia Popular, valorização do salário mínimo e isenção do Imposto de Renda como conquistas a preservar

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 12:51

Presidente Lula
Presidente Lula Crédito: Ricardo Stuckert

A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recorreu a um alerta sobre perdas para pedir o voto dos eleitores em um vídeo divulgado nesta terça-feira (6). A propaganda apresenta programas e medidas associados ao governo como conquistas que podem “deixar escapar” ao decidir quem ocupará a Presidência.

O Farmácia Popular, a valorização do salário mínimo e a isenção do Imposto de Renda estão entre os itens mencionados. A peça também cita o Mais Médicos, o Pé-de-Meia universal, o reajuste da aposentadoria e o fim da escala 6x1.

Enquanto a narradora fala sobre as consequências das escolhas, papéis aparecem e desaparecem na palma de uma mão. “Na vida não existe ‘e se’. Nas eleições, menos ainda. Tem escolhas que você faz hoje e depois não tem como recuperar o que você perdeu”, diz a narração.

A mensagem termina com um pedido: “Não deixe ninguém levar o que você conquistou. Escolha o melhor para você e para o Brasil”.

A divulgação ocorre na disputa pelo segundo turno, marcado para 25 de outubro. Lula terminou a primeira votação com 45,16% dos votos válidos, atrás do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que recebeu 47,03%.

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