"Não gosto de levar desaforo pra casa", diz Ciro após dar tapa em jovem que o chamou de bandido

Um dia depois de ter agredido um jovem com um tapa no rosto após ter sido chamado de “bandido” durante evento na avenida Beira Mar, em Fortaleza, o ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) disse que não gosta “de levar desaforo pra casa”. “Eu não tomo a iniciativa”, afirmou, mas “não acho razoável uma pessoa decente ser agredida e não reagir, se não reagir estou aceitando”.

Entrevistado nesta segunda-feira (4) pelo podcast do vereador Pedro Ferreira Mesquita Filho, conhecido como PPCell (PSD), Ciro acrescentou que é “um cidadão particular e cioso dos meus direitos”.

No último domingo, 3, Ciro foi abordado por um rapaz enquanto assistia a um show do músico Dudu Nobre, que fechava uma agenda festiva em homenagem ao dia do samba, promovido pela Secretaria da Cultura de Fortaleza em pontos diversos da cidade.