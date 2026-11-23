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Esther Morais
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 08:53
Quem costuma apostar na Quina durante a semana precisa ficar atento à mudança no calendário da loteria. A Caixa Econômica Federal suspendeu temporariamente os sorteios regulares da modalidade para realizar a Quina Friday, concurso especial de número 7173, que será realizado no domingo (29), às 11h, com prêmio estimado em R$ 50 milhões.
Desde a última quinta-feira (19), as apostas da Quina são direcionadas exclusivamente para o concurso especial. Por isso, não haverá comercialização de outros concursos da modalidade durante esse período. A programação regular será retomada após a realização da Quina Friday.
De R$ 2,50 a R$ 6: veja quanto custa a aposta mínima em cada loteria da Caixa
A edição especial também conta com preços promocionais. A aposta simples, com cinco números, custa R$ 2,50, em vez dos R$ 3 habituais. Os jogos com seis números custam R$ 15; com sete, R$ 52,50; e com oito, R$ 140. O prêmio não acumula: caso ninguém acerte os cinco números, o valor será distribuído entre os ganhadores da faixa seguinte, conforme as regras do concurso.
As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, no portal Loterias Caixa ou pelo aplicativo oficial até as 10h30 de domingo (29). A modalidade Teimosinha, que permite repetir uma aposta em concursos consecutivos, também está suspensa entre 18 e 29 de novembro e será restabelecida após o sorteio especial.