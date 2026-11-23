LOTERIA

Não vai ter sorteio da Quina nesta semana? Entenda a mudança no calendário da Caixa

Concursos regulares foram substituídos pela Quina Friday, edição especial que terá prêmio estimado em R$ 50 milhões

Esther Morais

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 08:53

Quina Crédito: Reprodução

Quem costuma apostar na Quina durante a semana precisa ficar atento à mudança no calendário da loteria. A Caixa Econômica Federal suspendeu temporariamente os sorteios regulares da modalidade para realizar a Quina Friday, concurso especial de número 7173, que será realizado no domingo (29), às 11h, com prêmio estimado em R$ 50 milhões.

Desde a última quinta-feira (19), as apostas da Quina são direcionadas exclusivamente para o concurso especial. Por isso, não haverá comercialização de outros concursos da modalidade durante esse período. A programação regular será retomada após a realização da Quina Friday.

De R$ 2,50 a R$ 6: veja quanto custa a aposta mínima em cada loteria da Caixa 1 de 12

A edição especial também conta com preços promocionais. A aposta simples, com cinco números, custa R$ 2,50, em vez dos R$ 3 habituais. Os jogos com seis números custam R$ 15; com sete, R$ 52,50; e com oito, R$ 140. O prêmio não acumula: caso ninguém acerte os cinco números, o valor será distribuído entre os ganhadores da faixa seguinte, conforme as regras do concurso.