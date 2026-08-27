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Nardoni e Anna Jatobá podem voltar à prisão? STJ começa a julgar pedido nesta quinta

Associação afirma que casal descumpriu regras impostas pela Justiça para permanecer em regime aberto; julgamento virtual começou nesta quinta-feira (27)

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 17:24

Anna Carolina Jatobá e Alexandre Nardoni
Anna Carolina Jatobá e Alexandre Nardoni Crédito: Reprodução

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) começou a julgar nesta quinta-feira (27) um recurso que pede o retorno de Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá ao regime fechado. O pedido foi apresentado pela Associação do Orgulho LGBTQIAPN+, que questiona o cumprimento das condições impostas pela Justiça para que o casal permaneça em regime aberto. As informações são do g1.

Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá foram condenados pelo assassinato de Isabella Nardoni, em 2008. Os dois sempre negaram o crime. Atualmente, ambos cumprem pena em regime aberto. O recurso apresentado pela associação é um mandado de segurança e sustenta que o ex-casal teria descumprido regras estabelecidas pela Justiça para a manutenção do benefício da progressão de pena.

Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá

Isabella: o Caso Nardoni. Isabella Nardoni in Isabella: o Caso Nardoni. Cr. Courtesy of Netflix Â© 2023 por divulgação/Netflix
Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá por Reprodução
Alexandre Nardoni por Reprodução
Isabela Nardoni e a mãe por Reprodução
Isabella: o Caso Nardoni. Isabella Nardoni in Isabella: o Caso Nardoni. Cr. Courtesy of Netflix Â© 2023 por Netflix
Ana Carolina, mãe de Isabela Nardoni por Divulgação / Netflix
Anna Jatobá e a enteada Isabella Nardoni por Reprodução
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Isabella: o Caso Nardoni. Isabella Nardoni in Isabella: o Caso Nardoni. Cr. Courtesy of Netflix Â© 2023 por divulgação/Netflix

O caso é analisado pela Quinta Turma do STJ, em julgamento virtual, sob relatoria do ministro Ribeiro Dantas. A análise começou à meia-noite desta quinta-feira e está prevista para terminar à meia-noite da próxima quarta-feira (2). Procurado pelo g1, o STJ confirmou o julgamento, mas informou que não poderia fornecer detalhes adicionais porque o processo tramita em segredo de Justiça. “O recurso está em julgamento no plenário virtual, mas como tramita em segredo de justiça, não temos mais informações a respeito até o momento. O julgamento começou à meia-noite de hoje (27) e vai até a meia-noite da próxima quarta-feira (2)”.

Isabella Nardoni

Isabella Nardoni por Reprodução
Isabella Nardoni por Reprodução
Isabella Nardoni por Reprodução
Isabella Nardoni por Reprodução
Isabella Nardoni por Reprodução
Isabella Nardoni por Reprodução
Isabella Nardoni por Reprodução
Isabella Nardoni por Reprodução
Isabella Nardoni por Reprodução
Isabella Nardoni por Reprodução
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Isabella Nardoni por Reprodução

Associação aponta suposto descumprimento das regras

Segundo Angelo Carbone, advogado da Associação do Orgulho LGBTQIAPN+, a entidade informou ao STJ que Alexandre e Anna Carolina estariam descumprindo as medidas judiciais estabelecidas para o regime aberto. “Informamos ao Superior Tribunal de Justiça que Alexandre e Jatobá estão descumprindo as medidas judiciais para ficar no regime aberto. Ela também teve privilégios na cadeia enquanto esteve presa”, afirmou o advogado.

De acordo com a associação, os dois estariam circulando em horários supostamente incompatíveis com as regras do regime aberto, sem comprovar uma rotina regular de trabalho e com dúvidas relacionadas ao endereço informado à Justiça. A entidade também afirma ter recebido relatos sobre a presença frequente de Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá em bairros da Zona Norte de São Paulo e em Barueri, na Grande São Paulo.

Ainda segundo o advogado, mais de 2 mil pessoas que vivem nessas regiões assinaram um abaixo-assinado pedindo que os dois voltem para a prisão. As assinaturas, segundo ele, foram encaminhadas ao STJ. “Foram mais de 2 mil pessoas que moram nessa região e que fizeram um abaixo-assinado pedindo a volta dos Nardoni para a cadeia. Essas assinaturas foram encaminhadas ao STJ”, disse Carbone.

Na manifestação apresentada no processo, a associação afirma que o objetivo do pedido não é questionar a condenação de Alexandre e Anna Carolina pelo assassinato de Isabella, já definida pela Justiça, mas verificar se as condições impostas para o cumprimento da pena em liberdade estão sendo respeitadas.

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