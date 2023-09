Nascida em 1906, paraibana celebra 117 anos ao lado da irmã de 107

Primeira e Segunda Guerra Mundial, ascensão e suicídio de Getúlio Vargas, golpe militar e redemocratização no Brasil, queda do Muro de Berlim, ataque às Torre Gêmeas nos EUA, tetra do Brasil na Copa do Mundo, esses são somente alguns fatos históricos que a paraibana Cícera Maria dos Santos viu acontecer. Nascida em 23 de setembro de 1906, ela completa neste sábado 117 anos ao lado da família, incluindo uma irmã de 107.