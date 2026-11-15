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Nascida no Brasil, vaca mais cara do mundo custa R$ 54 milhões e tem segurança 24 horas

Animal tem cinco proprietários e uma rotina de cuidados especiais.

Wendel de Novais

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 10:25

Donna é a vaca mais cara do mundo Crédito: Divulgação

Avaliada em R$ 54 milhões, a vaca brasileira Donna FIV CIAV tem uma rotina de cuidados que inclui banho duas vezes ao dia, hidratação dos chifres e vigilância permanente. Considerada a mais cara do mundo, a fêmea da raça Nelore vive na fazenda Mata Velha, em Uberaba, Minas Gerais, onde recebe atenção especial para preservar seu valor. As informações são do g1.

Nascida em 2015, no Paraná, Donna tem cinco proprietários, entre eles a Agro Mata Velha e a Nelore Huff, empresa ligada ao cantor sertanejo Murilo Huff. A parceria entre o artista e o grupo sertanejo Traia Véia foi determinante para que o animal alcançasse o posto de recordista mundial.

A rotina da vaca inclui dois banhos diários, hidratação dos chifres e alimentação controlada. Além disso, ela conta com segurança 24 horas, um esquema de proteção compatível com o patrimônio milionário que representa.

Donna é filha da vaca Parla FIV AJJ e do touro Big Ben, dois animais reconhecidos por suas premiações. O nascimento, no entanto, aconteceu onze anos depois da morte do pai. Isso foi possível porque o sêmen do reprodutor havia sido congelado e continuou sendo utilizado em procedimentos de reprodução, dando origem a outros animais premiados.