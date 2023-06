Neymar Pai recebe voz de prisão durante fiscalização em mansão

Após o caso de traição, mais uma polêmica surgiu nesta quinta-feira (22) envolvendo a "família Neymar". Desta vez, o pai do jogador recebeu voz do prisão da secretária de Meio Ambiente de Mangaratiba enquanto a servidora apurava crimes ambientais em obra na mansão do atleta.



Segundo o portal Metrópoles, a obra foi alvo de denúncias anônimas por crime ambiental. No local, foram encontradas irregularidades como o desvio de curso de água, captação de água de rio sem autorização, captação de água para lago artificial, terraplanagem, escavação, movimentação de pedras e rochas sem autorização, e aplicação de areia de praia sem autorização ambiental.

Em nota, a prefeitura de Mangaratiba (RJ) informou que a secretária Shayenne Barreto teria sido desacatada pelo pai de Neymar. Ele, porém, não foi detido “considerando o princípio da razoabilidade e diante a um pedido da assessoria do senhor Neymar Santos, o mesmo foi liberado para cumprir um compromisso em São Paulo”.

Em vídeo, o pai do jogador discute com os agentes que estavam no local e afirma que teria autorização para realizar as obras, mas não apresenta o documento em nenhum momento. A discussão ficou mais acalourada, até que a secretária deu voz de prisão ao empresário.

A fiscalização foi cumprida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Mangaratiba, em conjunto com a Polícia Militar Ambiental, a Polícia Civil e agentes do Grupamento de Proteção Ambiental do munícipio.

Além do impedimento de continuidade das obras e recolhidos os equipamentos, a prefeitura informa que será emitida multa que deve superar R$ 5 milhões.