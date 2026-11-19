CÂMARA

Nikolas ameaça deixar o PL se partido apoiar reeleição de Motta: 'Insustentável'

Deputado afirma que eventual aliança com o atual presidente da Casa comprometeria a identidade da legenda

Carol Neves

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 08:03

Nikolas Ferreira Crédito: YouTube/Metrópoles

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) colocou em dúvida sua permanência no Partido Liberal diante da possibilidade de a sigla apoiar a recondução de Hugo Motta (Republicanos-PB) à presidência da Câmara dos Deputados. Em entrevista à rádio 98 News, o parlamentar afirmou que um eventual acordo seria incompatível com sua posição política e poderia levá-lo a deixar a legenda.

“Eu acho que o PL decidir apoiar o Hugo Motta deixaria insustentável minha permanência no partido”, declarou.

Nikolas também afirmou que não pretende interferir na decisão dos demais integrantes da bancada, mas ressaltou que cabe a ele decidir se continua ou não no partido. “Eu sei que estou no partido, que eu não comando votos dos demais, mas obviamente eu também tenho, digamos, o comando da minha permanência ou não no partido”, disse.

Nikolas Ferreira com a família 1 de 12

Apesar da possibilidade de ruptura, o deputado acredita que o PL não deve formalizar publicamente apoio à reeleição de Motta. “Acho que o PL não vai declaradamente, nem abertamente, apoiar o Hugo Motta. Por isso que eu estou falando dessa forma, porque eu acho que o PL realmente não vai fazer isso”, afirmou.

O parlamentar, no entanto, admitiu que precisará avaliar sua situação caso a legenda escolha apoiar o atual presidente da Câmara. Nesse cenário, teria de decidir entre permanecer no partido, mesmo contrário à orientação da direção, ou deixar a sigla.

Nikolas critica posição de Hugo Motta sobre anistia

Entre as razões para rejeitar uma aproximação com Motta, Nikolas citou o apoio do presidente da Câmara ao PT nas eleições presidenciais e o que considera acordos não cumpridos com o PL. O deputado mencionou especialmente a falta de avanço nas discussões sobre a anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro.

Durante a entrevista, ele também demonstrou preocupação com a situação das pessoas que continuam presas em processos relacionados aos ataques às sedes dos Três Poderes. Nikolas afirmou que não consegue desconsiderar a situação de quem está privado de liberdade enquanto ele próprio permanece solto e pode conviver com a família.

PL discute candidatura própria para presidência da Câmara

A manifestação ocorre em meio à divergência entre integrantes do PL sobre a eleição para a presidência da Câmara. Parte da legenda defende o lançamento de um candidato próprio, e o nome de Nikolas Ferreira aparece entre os cotados para a disputa.

Outra ala, com uma posição mais pragmática, considera apoiar a permanência de Hugo Motta no comando da Casa. A estratégia permitiria ao partido preservar influência política, cargos e espaços de liderança em comissões parlamentares.