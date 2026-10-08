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Nikolas defende 'impeachment e cadeia' para Moraes no governo de Flávio Bolsonaro

Deputado apoia ofensiva contra ministros do STF e afirma que lugar de Moraes é “ao ladinho” de Daniel Vorcaro

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 07:33

arlamentar Nikolas Ferreira sugere que gastos com viagens e contratos de tribunais sejam detalhados ao Legislativo.
Nikolas Ferreira Crédito: Kayo Magalhães, Câmara dos Deputados

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) defendeu “impeachment e cadeia” para o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quarta-feira (7). Em entrevista durante um evento em Brasília, o parlamentar criticou as decisões do magistrado nos processos relacionados aos atos de 8 de Janeiro.

Aliado de Flávio Bolsonaro (PL), Nikolas manifestou apoio à proposta do candidato à Presidência de promover o impeachment de integrantes da Corte. O deputado avaliou que a nova composição do Congresso poderá favorecer iniciativas contra ministros do Supremo.

“Então, para mim, o caminho é simples: impeachment e cadeia”, afirmou.

Ordem que os ministros do STF vão se aposentar

Luiz Fux (2028) por Gustavo Moreno/STF
Cármen Lúcia (2029) por ROSINEI COUTINHO/STF
Gilmar Mendes (2030) por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Edson Fachin (2033) por Agência Brasil
Dias Toffoli (2042) por ASCOM/STF
Flávio Dino (2043) por Rosinei Coutinho/STF
Alexandre de Moraes (2043) por Rosinei Coutinho/STF
Kassio Nunes Marques (2047) por Felipe Sampaio/SCO/STF
André Mendonça (2047) por Carlos Moura/SCO/STF
Cristiano Zanin (2050) por Antonio Augusto
1 de 10
Luiz Fux (2028) por Gustavo Moreno/STF

Ao comentar a possibilidade de vitória de Flávio no segundo turno contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Nikolas também citou Daniel Vorcaro, investigado no caso do Banco Master, para dizer onde Moraes deveria estar.

“Agora pode fazer o que quiser, Alexandre de Moraes. Mais uma vez: aquilo que você planta, você colhe, e só tem um lugar que você deve estar: é ao ladinho do Daniel Vorcaro na cadeia”, declarou.

Na mesma entrevista, o parlamentar ironizou manifestações recentes de Moraes - ele autorizou o regime semiaberto a uma das condenadas pelo 8 de janeiro, a baiana Débora do Batom. Na interpretação de Nikolas, elas seriam uma tentativa de aproximação com o eleitorado de direita para evitar uma eventual punição pelo Congresso.

“Daqui a pouco o Alexandre de Moraes vai estar vestido de ‘Deus, pátria, família e liberdade’, com camisa verde e amarela, com a faixa ‘100% Jesus’, com a Bíblia na mão, para tentar fugir da punição que é devida a ele”, disse.

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A referência a Vorcaro ocorre em meio aos questionamentos sobre os contatos do banqueiro tanto com Moraes quanto com o próprio deputado. Mensagens encontradas no celular de Vorcaro e incluídas em relatório da Polícia Federal indicam que ele se reuniu com o ministro em São Paulo, inclusive no apartamento do magistrado, em dezembro de 2023. As informações divulgadas, por si só, não permitem concluir que houve irregularidade por parte de Moraes.

Nikolas chegou a publicar, em setembro, um vídeo cobrando explicações sobre esses encontros. Posteriormente, foram divulgadas conversas nas quais o parlamentar chama Vorcaro de “Dani” e manifesta interesse em ter maior proximidade com ele.

Em outro diálogo, o banqueiro afirmou a um empresário que teria custeado voos utilizados pelo deputado. As mensagens tornadas públicas não esclarecem quantas viagens teriam sido pagas, quando ocorreram ou em quais circunstâncias.

Durante um ato na Avenida Paulista, em setembro, Nikolas classificou o áudio de suas conversas com Vorcaro como “pastel de vento” e negou ter recebido benefícios relacionados ao Banco Master.

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