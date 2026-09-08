POLÍTICA

Nikolas publica foto de Lula preso nos anos 1980 e ironiza: 'Nem precisou de IA'

Deputado publicou imagem antiga do presidente, que foi preso após promover uma greve de metalúrgicos no ABC paulista

Carol Neves

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 09:30

Nikolas Ferreira Crédito: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) publicou uma imagem de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dos anos 1980 para atacar o adversário usando uma trend das redes sociais que transforma fotos atuais em retratos com a estética daquela década por meio de inteligência artificial.

Em publicação no X na segunda-feira (7), o parlamentar compartilhou a foto antiga do presidente e escreveu: “Lula entrou na trend dos anos 80. Mas nem precisou de IA”.

Lula entrou na trend dos anos 80. Mas nem precisou de IA. pic.twitter.com/g0KxybsiXe — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) September 8, 2026

A tendência viral utiliza inteligência artificial para alterar imagens recentes, recriando elementos típicos do período, como penteados, roupas e estilo visual.