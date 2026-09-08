Nikolas publica foto de Lula preso nos anos 1980 e ironiza: 'Nem precisou de IA'

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Carol Neves
Publicado em 8 de setembro de 2026 às 09:30
O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) publicou uma imagem de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dos anos 1980 para atacar o adversário usando uma trend das redes sociais que transforma fotos atuais em retratos com a estética daquela década por meio de inteligência artificial.
Em publicação no X na segunda-feira (7), o parlamentar compartilhou a foto antiga do presidente e escreveu: “Lula entrou na trend dos anos 80. Mas nem precisou de IA”.
A tendência viral utiliza inteligência artificial para alterar imagens recentes, recriando elementos típicos do período, como penteados, roupas e estilo visual.
O registro divulgado por Nikolas remete à época em que Lula ainda atuava no movimento sindical. Em 19 de abril de 1980, ele foi preso após promover uma greve de metalúrgicos no ABC paulista, onde presidia o sindicato da categoria. Enquadrado na Lei de Segurança Nacional, permaneceu detido por 31 dias.