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Nikolas publica foto de Lula preso nos anos 1980 e ironiza: 'Nem precisou de IA'

Deputado publicou imagem antiga do presidente, que foi preso após promover uma greve de metalúrgicos no ABC paulista

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 09:30

arlamentar Nikolas Ferreira sugere que gastos com viagens e contratos de tribunais sejam detalhados ao Legislativo.
Nikolas Ferreira Crédito: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) publicou uma imagem de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dos anos 1980 para atacar o adversário usando uma trend das redes sociais que transforma fotos atuais em retratos com a estética daquela década por meio de inteligência artificial.

Em publicação no X na segunda-feira (7), o parlamentar compartilhou a foto antiga do presidente e escreveu: “Lula entrou na trend dos anos 80. Mas nem precisou de IA”.

A tendência viral utiliza inteligência artificial para alterar imagens recentes, recriando elementos típicos do período, como penteados, roupas e estilo visual.

O registro divulgado por Nikolas remete à época em que Lula ainda atuava no movimento sindical. Em 19 de abril de 1980, ele foi preso após promover uma greve de metalúrgicos no ABC paulista, onde presidia o sindicato da categoria. Enquadrado na Lei de Segurança Nacional, permaneceu detido por 31 dias.

Tags:

Nikolas Ferreira

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