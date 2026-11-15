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Ninguém acerta as seis dezenas e Mega-Sena acumula em R$ 34 milhões

Quarenta e quatro apostas acertaram cinco números e vão receber R$ 32,7 mil cada

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 14:12

Mega-Sena
Mega-Sena Crédito: Breno Esaki/Metrópoles

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3.086 da Mega-Sena, sorteado neste domingo (15). Com o resultado, o prêmio principal acumulou e a estimativa para o próximo sorteio é de R$ 34 milhões.

Os números sorteados foram: 03 – 20 – 35 – 38 – 43 – 46. Segundo a Caixa Econômica Federal, 44 apostas acertaram cinco dezenas e receberão R$ 32.785,73 cada. Outras 2.538 apostas fizeram a quadra, com prêmio individual de R$ 811,98.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
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1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Para concorrer ao prêmio principal, é necessário marcar de seis a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível utilizar a Surpresinha, modalidade em que o sistema escolhe as dezenas, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta em concursos consecutivos.

A aposta simples, com seis números, custa R$ 6. Além de quem acerta as seis dezenas, a Mega-Sena também premia os apostadores que fazem quatro ou cinco acertos.

Os prêmios podem ser retirados em casas lotéricas credenciadas ou em agências da Caixa, conforme o valor. Quantias acima de R$ 2.259,20 são pagas exclusivamente nas agências do banco, mediante apresentação de documento de identidade com CPF e do recibo original da aposta premiada.

Já os valores iguais ou superiores a R$ 10 mil são liberados em prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação do ganhador na agência.

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