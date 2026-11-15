LOTERIAS

Ninguém acerta as seis dezenas e Mega-Sena acumula em R$ 34 milhões

Quarenta e quatro apostas acertaram cinco números e vão receber R$ 32,7 mil cada

Wendel de Novais

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 14:12

Mega-Sena Crédito: Breno Esaki/Metrópoles

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3.086 da Mega-Sena, sorteado neste domingo (15). Com o resultado, o prêmio principal acumulou e a estimativa para o próximo sorteio é de R$ 34 milhões.

Os números sorteados foram: 03 – 20 – 35 – 38 – 43 – 46. Segundo a Caixa Econômica Federal, 44 apostas acertaram cinco dezenas e receberão R$ 32.785,73 cada. Outras 2.538 apostas fizeram a quadra, com prêmio individual de R$ 811,98.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa 1 de 5

Para concorrer ao prêmio principal, é necessário marcar de seis a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível utilizar a Surpresinha, modalidade em que o sistema escolhe as dezenas, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta em concursos consecutivos.

A aposta simples, com seis números, custa R$ 6. Além de quem acerta as seis dezenas, a Mega-Sena também premia os apostadores que fazem quatro ou cinco acertos.

Os prêmios podem ser retirados em casas lotéricas credenciadas ou em agências da Caixa, conforme o valor. Quantias acima de R$ 2.259,20 são pagas exclusivamente nas agências do banco, mediante apresentação de documento de identidade com CPF e do recibo original da aposta premiada.