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Ninguém acerta dezenas sorteadas e prêmio da Mega-Sena acumula e vai a R$ 42 milhões

12 jogos levaram mais de R$ 50 mil na quina

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 07:09

Mega-Sena
Mega-Sena Crédito: Breno Esaki/Metrópoles

O prêmio principal da Mega-Sena subiu para R$ 42 milhões depois que nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 3.079, realizado na noite desta sexta-feira (30), em São Paulo. A estimativa para o sorteio era de R$ 5 milhões.

Os números sorteados foram 05, 09, 16, 40, 41 e 59. Com cinco acertos, 12 apostas ganharam R$ 50.706,28 cada. Outras 1.110 marcaram quatro dezenas e receberão R$ 783,10 por jogo.

Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena

Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil
Mega da Virada 2024 – R$ 635 milhões: O segundo maior prêmio da Mega-Sena foi dividido entre oito ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2023 – R$ 588,8 milhões:  Cinco apostas dividiram uma das maiores boladas já pagas pela loteria por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2022 – R$ 541,9 milhões:  Cinco vencedores acertaram as seis dezenas e levaram o prêmio por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2021 – R$ 378,1 milhões: Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega 30 Anos – R$ 336,3 milhões:  Sorteio especial pelos 30 anos da Mega-Sena teve dois ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2020 – R$ 325,2 milhões:  Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Concurso 2.525 – R$ 317,8 milhões: Dois apostadores acertaram as seis dezenas em outubro de 2022 por Breno Esaki/Metrópoles
Mega da Virada 2017 – R$ 306,7 milhões:  Dezessete apostas dividiram o prêmio especial por Arquivo Agência Brasil
Mega da Virada 2019 – R$ 304,2 milhões:  Quatro apostas vencedoras repartiram a premiação por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
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Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil

O concurso integrou a Mega Semana, com uma programação de cinco sorteios consecutivos encerrada nesta sexta-feira.

Para concorrer, é necessário ter pelo menos 18 anos. O jogo simples, com seis números, custa R$ 6 e pode ser registrado em casas lotéricas ou pelos canais digitais da Caixa.

As apostas são aceitas até as 20h, no horário de Brasília, nas lotéricas, no site e no aplicativo Loterias Caixa. Para a compra de bolões digitais, o prazo se estende até as 20h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.

Na internet, o pagamento pode ser feito por Pix ou cartão de crédito. Correntistas da Caixa também têm a opção de usar o internet banking.

Segundo a instituição, quem faz uma aposta simples tem uma chance em 50.063.860 de acertar as seis dezenas. A probabilidade aumenta conforme a quantidade de números escolhidos, assim como o custo do jogo.

Na aposta com 20 dezenas, o máximo permitido, a chance de ganhar o prêmio principal é de uma em 1.292. Nesse caso, o valor do jogo chega a R$ 232.560.

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