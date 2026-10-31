LOTERIA

Ninguém acerta dezenas sorteadas e prêmio da Mega-Sena acumula e vai a R$ 42 milhões

12 jogos levaram mais de R$ 50 mil na quina

Carol Neves

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 07:09

Mega-Sena Crédito: Breno Esaki/Metrópoles

O prêmio principal da Mega-Sena subiu para R$ 42 milhões depois que nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 3.079, realizado na noite desta sexta-feira (30), em São Paulo. A estimativa para o sorteio era de R$ 5 milhões.

Os números sorteados foram 05, 09, 16, 40, 41 e 59. Com cinco acertos, 12 apostas ganharam R$ 50.706,28 cada. Outras 1.110 marcaram quatro dezenas e receberão R$ 783,10 por jogo.

Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena 1 de 10

O concurso integrou a Mega Semana, com uma programação de cinco sorteios consecutivos encerrada nesta sexta-feira.

Para concorrer, é necessário ter pelo menos 18 anos. O jogo simples, com seis números, custa R$ 6 e pode ser registrado em casas lotéricas ou pelos canais digitais da Caixa.

As apostas são aceitas até as 20h, no horário de Brasília, nas lotéricas, no site e no aplicativo Loterias Caixa. Para a compra de bolões digitais, o prazo se estende até as 20h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.

Na internet, o pagamento pode ser feito por Pix ou cartão de crédito. Correntistas da Caixa também têm a opção de usar o internet banking.

Segundo a instituição, quem faz uma aposta simples tem uma chance em 50.063.860 de acertar as seis dezenas. A probabilidade aumenta conforme a quantidade de números escolhidos, assim como o custo do jogo.