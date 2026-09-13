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Ninguém acerta dezenas sorteadas, Mega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 95 milhões

86 jogos fizeram a quina e receberão R$ 31,8 mil cada

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 11:44

Mega-Sena
Mega-Sena Crédito: Arquivo Agência Brasil

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 3.057 da Mega-Sena, sorteado na manhã deste domingo (13), em São Paulo. Com isso, o prêmio principal, que estava estimado em R$ 84.385.864,02, acumulou e poderá pagar R$ 95 milhões no próximo concurso.

Os números sorteados foram 02, 04, 16, 21, 48 e 53.

Apesar de ninguém ter levado o prêmio principal, 86 apostas acertaram cinco dezenas. Cada uma receberá R$ 31.872,72. Outras 5.234 apostas fizeram a quadra e ganharão R$ 863,24 cada.

Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena

Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil
Mega da Virada 2024 – R$ 635 milhões: O segundo maior prêmio da Mega-Sena foi dividido entre oito ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2023 – R$ 588,8 milhões:  Cinco apostas dividiram uma das maiores boladas já pagas pela loteria por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2022 – R$ 541,9 milhões:  Cinco vencedores acertaram as seis dezenas e levaram o prêmio por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2021 – R$ 378,1 milhões: Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega 30 Anos – R$ 336,3 milhões:  Sorteio especial pelos 30 anos da Mega-Sena teve dois ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2020 – R$ 325,2 milhões:  Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Concurso 2.525 – R$ 317,8 milhões: Dois apostadores acertaram as seis dezenas em outubro de 2022 por Breno Esaki/Metrópoles
Mega da Virada 2017 – R$ 306,7 milhões:  Dezessete apostas dividiram o prêmio especial por Arquivo Agência Brasil
Mega da Virada 2019 – R$ 304,2 milhões:  Quatro apostas vencedoras repartiram a premiação por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
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Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil

A aposta simples da Mega-Sena custa R$ 6. Os jogos podem ser registrados até as 20h, pelo horário de Brasília, nas casas lotéricas ou no site e aplicativo Loterias Caixa. Os bolões digitais ficam disponíveis até as 20h30, exclusivamente no portal Loterias Online e no aplicativo.

Nas apostas pela internet, o pagamento pode ser feito por Pix, cartão de crédito ou internet banking, no caso de clientes da Caixa. Apenas pessoas com 18 anos ou mais podem participar.

A Mega-Sena tem três sorteios por semana, realizados às terças, quintas e domingos.

Em uma aposta simples, com seis dezenas, a chance de acertar o prêmio principal é de uma em 50.063.860, segundo a Caixa. Já no jogo com 20 números, o máximo permitido, a probabilidade passa a ser de uma em 1.292. Essa modalidade custa R$ 232.560.

Como surgiu a Mega-Sena?

A Mega-Sena foi criada pela Caixa Econômica Federal em 1996 para substituir a antiga Sena. O primeiro concurso foi realizado em 11 de março daquele ano, em Brasília, e não teve acertadores das seis dezenas. Desde então, a modalidade se consolidou como uma das loterias mais populares do país, com prêmios para quem acerta quatro, cinco ou seis números.

O que acontece com os prêmios não retirados?

Os ganhadores têm até 90 dias após a data do sorteio para retirar o prêmio. Caso o valor não seja resgatado dentro desse prazo, o dinheiro é repassado ao Tesouro Nacional e destinado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). O bilhete premiado perde a validade depois desse período, e o apostador não pode mais reivindicar o pagamento.

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Loteria Mega-sena

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