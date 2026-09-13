Ninguém acerta dezenas sorteadas, Mega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 95 milhões

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 13 de setembro de 2026 às 11:44
Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 3.057 da Mega-Sena, sorteado na manhã deste domingo (13), em São Paulo. Com isso, o prêmio principal, que estava estimado em R$ 84.385.864,02, acumulou e poderá pagar R$ 95 milhões no próximo concurso.
Os números sorteados foram 02, 04, 16, 21, 48 e 53.
Apesar de ninguém ter levado o prêmio principal, 86 apostas acertaram cinco dezenas. Cada uma receberá R$ 31.872,72. Outras 5.234 apostas fizeram a quadra e ganharão R$ 863,24 cada.
Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena
A aposta simples da Mega-Sena custa R$ 6. Os jogos podem ser registrados até as 20h, pelo horário de Brasília, nas casas lotéricas ou no site e aplicativo Loterias Caixa. Os bolões digitais ficam disponíveis até as 20h30, exclusivamente no portal Loterias Online e no aplicativo.
Nas apostas pela internet, o pagamento pode ser feito por Pix, cartão de crédito ou internet banking, no caso de clientes da Caixa. Apenas pessoas com 18 anos ou mais podem participar.
A Mega-Sena tem três sorteios por semana, realizados às terças, quintas e domingos.
Em uma aposta simples, com seis dezenas, a chance de acertar o prêmio principal é de uma em 50.063.860, segundo a Caixa. Já no jogo com 20 números, o máximo permitido, a probabilidade passa a ser de uma em 1.292. Essa modalidade custa R$ 232.560.
Como surgiu a Mega-Sena?
A Mega-Sena foi criada pela Caixa Econômica Federal em 1996 para substituir a antiga Sena. O primeiro concurso foi realizado em 11 de março daquele ano, em Brasília, e não teve acertadores das seis dezenas. Desde então, a modalidade se consolidou como uma das loterias mais populares do país, com prêmios para quem acerta quatro, cinco ou seis números.
O que acontece com os prêmios não retirados?
Os ganhadores têm até 90 dias após a data do sorteio para retirar o prêmio. Caso o valor não seja resgatado dentro desse prazo, o dinheiro é repassado ao Tesouro Nacional e destinado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). O bilhete premiado perde a validade depois desse período, e o apostador não pode mais reivindicar o pagamento.