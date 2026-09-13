NOVA CHANCE

Ninguém acerta dezenas sorteadas, Mega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 95 milhões

86 jogos fizeram a quina e receberão R$ 31,8 mil cada

Carol Neves

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 11:44

Mega-Sena Crédito: Arquivo Agência Brasil

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 3.057 da Mega-Sena, sorteado na manhã deste domingo (13), em São Paulo. Com isso, o prêmio principal, que estava estimado em R$ 84.385.864,02, acumulou e poderá pagar R$ 95 milhões no próximo concurso.

Os números sorteados foram 02, 04, 16, 21, 48 e 53.

Apesar de ninguém ter levado o prêmio principal, 86 apostas acertaram cinco dezenas. Cada uma receberá R$ 31.872,72. Outras 5.234 apostas fizeram a quadra e ganharão R$ 863,24 cada.

Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena 1 de 10

A aposta simples da Mega-Sena custa R$ 6. Os jogos podem ser registrados até as 20h, pelo horário de Brasília, nas casas lotéricas ou no site e aplicativo Loterias Caixa. Os bolões digitais ficam disponíveis até as 20h30, exclusivamente no portal Loterias Online e no aplicativo.

Nas apostas pela internet, o pagamento pode ser feito por Pix, cartão de crédito ou internet banking, no caso de clientes da Caixa. Apenas pessoas com 18 anos ou mais podem participar.

A Mega-Sena tem três sorteios por semana, realizados às terças, quintas e domingos.

Em uma aposta simples, com seis dezenas, a chance de acertar o prêmio principal é de uma em 50.063.860, segundo a Caixa. Já no jogo com 20 números, o máximo permitido, a probabilidade passa a ser de uma em 1.292. Essa modalidade custa R$ 232.560.

Como surgiu a Mega-Sena?

A Mega-Sena foi criada pela Caixa Econômica Federal em 1996 para substituir a antiga Sena. O primeiro concurso foi realizado em 11 de março daquele ano, em Brasília, e não teve acertadores das seis dezenas. Desde então, a modalidade se consolidou como uma das loterias mais populares do país, com prêmios para quem acerta quatro, cinco ou seis números.

O que acontece com os prêmios não retirados?