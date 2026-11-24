MUDANÇA

Ninguém morre se fechar comércio aos domingos, diz ministro ao defender fim da escala 6x1

Luiz Marinho rebateu críticas de empresários à mudança na jornada de trabalho e citou experiências de países europeus e do Espírito Santo

Carol Neves

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 10:49

Ministro Luiz Marinho Crédito: Diego Campos/Secom

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, rebateu nesta terça-feira (24) as críticas de representantes do comércio ao fim da escala 6x1 e afirmou que os estabelecimentos não precisam permanecer abertos aos domingos. Segundo ele, a possibilidade de fechamento nesse dia não representa um problema para a população.

"O Espírito Santo está fazendo o experimento de fechar aos domingos. Adotamos uma loucura americana de que [comércio] tem que estar aberto 24 horas por dia. A Europa fecha aos domingos e feriados, e nunca soube de ninguém que morreu por isso", declarou o ministro durante entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, do CanalGov.

A declaração ocorre em meio às discussões sobre a reorganização do comércio e de outros setores para atender às novas regras trabalhistas. A mudança estabelece dois dias de descanso remunerado por semana e prevê a redução gradual do limite da jornada de trabalho.

Marinho também criticou as reclamações de empresários sobre o prazo para adaptação, especialmente por causa do início das mudanças em dezembro, período de maior movimentação no varejo em razão das festas de fim de ano.

"Há muita coisa que está escondida por trás da estatística das empresas. Tem um chororô, mas eles têm muita rotatividade. O Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) no mês de dezembro sempre vem negativo, com mais demissões do que admissões", afirmou.

Veja o que muda com fim da escala 6x1 1 de 14

Quando começa o fim da escala 6x1?

As novas regras estão previstas para entrar em vigor em 16 de dezembro de 2026. A implementação será gradual, com duas etapas:

A partir de 16 de dezembro de 2026: a jornada máxima semanal será reduzida de 44 para 42 horas, com garantia de dois dias de descanso remunerado.

A partir de 16 de dezembro de 2027: o limite será reduzido novamente, chegando a 40 horas semanais.

A mudança também estabelece a escala 5x2 como referência geral, com dois dias de repouso remunerado por semana. Um deles deverá ocorrer preferencialmente aos domingos.

Comércio não será obrigado a fechar aos domingos

Apesar da declaração sobre o fechamento dominical, o fim da escala 6x1 não determina que lojas, supermercados, restaurantes e outros estabelecimentos interrompam suas atividades nos fins de semana.

As empresas poderão continuar funcionando normalmente, desde que reorganizem as equipes para garantir os períodos de descanso previstos na nova legislação. Também será possível estabelecer escalas diferenciadas por meio de acordos e convenções coletivas, respeitando as exigências legais.

O ministro defende que os empresários avaliem alternativas para adaptar o funcionamento dos estabelecimentos à nova realidade, incluindo a possibilidade de fechar em dias de menor movimento.

Fiscalização terá período de orientação

Uma portaria publicada em 23 de novembro estabeleceu regras para a fiscalização das empresas durante o período inicial de adaptação.

Nos primeiros 90 dias de vigência, os auditores fiscais do trabalho deverão realizar duas visitas aos estabelecimentos. Na primeira, as empresas receberão orientações sobre as adequações necessárias. Caso as irregularidades persistam na segunda fiscalização, poderão ser autuadas e multadas.

O mesmo procedimento será aplicado na etapa seguinte, quando a jornada máxima semanal passar para 40 horas, em dezembro de 2027.

Mulheres e jovens estão entre os mais afetados

Durante a entrevista, Luiz Marinho também destacou o impacto da escala 6x1 sobre mulheres e jovens trabalhadores. Segundo o ministro, a mudança atende a uma demanda especialmente forte desses grupos, que enfrentam dificuldades para conciliar a rotina profissional com os compromissos pessoais e familiares.

“É grande o clamor, especialmente da juventude trabalhadora, da mulher trabalhadora, que é mais sacrificada nessa jornada”, afirmou.

Marinho argumentou que um único dia de folga por semana é insuficiente para que o trabalhador consiga cuidar dos filhos, da casa e de outras necessidades pessoais. “Um dia só é muito pouco na semana”, disse.

De acordo com dados apresentados pelo governo, 14,8 milhões de trabalhadores estão atualmente submetidos à escala 6x1. Outros 21,7 milhões já cumprem cinco dias de trabalho e dois de descanso, mas ainda têm jornadas de 44 horas semanais. Esse segundo grupo também será contemplado pela redução gradual da carga horária.

Empresas terão de negociar mudanças

O ministro também recomendou que empregadores e representantes dos trabalhadores acelerem as negociações coletivas para estabelecer condições específicas de funcionamento em cada setor.

Segundo Marinho, caso não haja acordo até 16 de dezembro, as empresas terão de cumprir as regras previstas na nova regulamentação, incluindo a jornada máxima de 42 horas semanais e os dois dias de descanso.