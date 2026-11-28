SUPERAÇÃO

'Ninguém sabia que eu dormia na rua': ela trabalhou no corte de cana, foi doméstica e hoje é juíza titular da 1ª Vara Criminal de Lauro de Freitas, na Bahia

Natural de Minas Gerais, Antonia Faleiros encontrou nos estudos o caminho para mudar de vida e construir uma carreira no Judiciário

Carol Neves

Publicado em 28 de novembro de 2026 às 13:32

Antonia Faleiros é titular da 1ª Vara Criminal de Lauro de Freitas Crédito: Arquivo Pessoal

Aos 12 anos, Antonia Faleiros trabalhava no corte de cana-de-açúcar. Anos depois, enquanto tentava construir uma vida em Belo Horizonte (MG), enfrentou a falta de moradia e passou meses dormindo nas ruas sem contar a ninguém. Hoje, ela é titular da 1ª Vara Criminal de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

A história da magistrada Antonia Marina Aparecida de Paula Faleiros é marcada por dificuldades financeiras, discriminação racial e uma trajetória de acesso à educação. Natural de Serra Azul de Minas, no interior mineiro, ela precisou trabalhar desde a infância para ajudar no sustento da família e encontrou nos estudos uma possibilidade de mudar de vida.

Em um relato sobre sua trajetória, a juíza resumiu o período em que viveu nas ruas: “Para os meus pais, eu dizia que morava no trabalho, e para minha ex-patroa dizia que eu morava com os meus parentes. Ninguém sabia que eu dormia na rua”, contou para a Associação dos Magistrados da Paraíba (AMPB).

A trajetória da juíza Antonia Faleiros 1 de 7

Infância no interior e trabalho na lavoura

A magistrada é a mais velha de uma família de seis filhos. Ainda criança, começou a trabalhar como boia-fria no corte de cana-de-açúcar na comunidade de Barro Amarelo, em Serra Azul de Minas. Na época, tinha apenas 12 anos e havia concluído a quarta série do ensino fundamental.

A interrupção dos estudos ocorreu porque não havia oferta da série seguinte em sua cidade. Um ano depois, quando o município passou a oferecer a quinta série, Antonia voltou à escola, incentivada pela mãe.

Determinada a continuar estudando, mudou-se posteriormente para Belo Horizonte, onde cursou o magistério. Para pagar as despesas e conseguir se manter na capital mineira, trabalhou como faxineira e empregada doméstica.

Foi nesse período que enfrentou uma das fases mais difíceis de sua vida. Depois de perder o lugar onde morava, pediu à patroa para permanecer na residência onde trabalhava, mas teve o pedido negado. Sem ter para onde ir, passou quase sete meses dormindo nas ruas.

Em entrevista ao jornal Tribuna Online, Antonia contou que escondia a situação tanto da família quanto das pessoas para quem trabalhava. “Para os meus pais, eu dizia que morava no trabalho, e para minha ex-patroa dizia que eu morava com os meus parentes. Ninguém sabia que eu dormia na rua”, relatou.

Apostilas encontradas no lixo e aprovação em concurso

Mesmo diante das dificuldades, Antonia continuou buscando uma oportunidade de mudar de vida por meio da educação. Ao encontrar no jornal a notícia de um concurso para oficial de Justiça do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), decidiu participar da seleção.

Sem dinheiro para comprar o material preparatório, passou a estudar com páginas descartadas de apostilas de um cursinho. As folhas estavam borradas por mimeógrafo, mas ainda permitiam a leitura do conteúdo.

A estratégia deu resultado: Antonia conquistou o terceiro lugar entre os aprovados para cinco vagas.

Já trabalhando no Judiciário mineiro, recebeu incentivo de magistrados para cursar Direito na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A escolha também foi influenciada por uma necessidade prática: a universidade oferecia refeições no restaurante universitário, inclusive nos fins de semana.

Depois de concluir a graduação, trabalhou como advogada e continuou prestando concursos públicos. Em 2002, foi aprovada para o cargo de juíza substituta do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA).

Desde então, construiu sua carreira na magistratura baiana e atualmente ocupa a titularidade da 1ª Vara Criminal de Lauro de Freitas.

História ganhou projeção nacional

A trajetória de Antonia Faleiros também foi apresentada ao público em diferentes produções audiovisuais. Em junho de 2023, a magistrada participou do programa Faustão na Band, onde compartilhou episódios de sua vida e os obstáculos enfrentados até chegar ao Judiciário.

Em 2026, sua história voltou a ganhar destaque nacional com o documentário Quando Elas se Movimentam, dirigido por Susanna Lira e exibido pela TV Globo no especial Falas Femininas, em março. A produção acompanha a trajetória de três mulheres negras e aborda questões como educação, igualdade e ocupação de espaços de poder.