Nizan Guanaes receberá mais alta honraria da Academia Brasileira de Letras

Nizan Guanaes coleciona títulos, honrarias e prêmios há décadas, mas nem a bem-sucedida trajetória diminuiu a emoção do consultor e publicitário baiano ao receber da Academia Brasileira de Letras a notícia de que será homenageado.



A prestigiosa entidade decidiu, por unanimidade, conceder a Nizan sua maior condecoração, a Medalha Machado de Assis, pelos serviços prestados, na comemoração dos seus 125 anos. A solenidade será realizada no próximo dia 21, em sua sede no Rio de Janeiro.