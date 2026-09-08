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No 1º turno Lula tem 39%, Flávio tem 35% e Augusto Cury, 9%, aponta pesquisa BTG/Nexus

A pesquisa ainda mostra que 81% dos eleitores dizem ter certeza do seu voto no primeiro turno

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 08:51

Lula, Flávio Bolsonaro e Augusto Cury
Lula, Flávio Bolsonaro e Augusto Cury Crédito: Reprodução/TV Globo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) continua liderando as intenções de voto para o primeiro turno com 39%, segundo pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta terça-feira, 8. É o mesmo porcentual registrado na semana passada, na pesquisa do dia 31 de agosto.

Em seguida aparece o senador Flávio Bolsonaro (PL), que oscilou positivamente de 33% das intenções de voto na semana passada para 35% no levantamento desta terça. A vantagem do petista sobre o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro está em 4 pontos porcentuais.

Conheça os candidatos à presidência de 2026

Augusto Cury (Avante) por Divulgação
Clariana Barão (DC) por Divulgação
Edmilson Costa (PCB) por Divulgação
Flávio Bolsonaro (PL) por VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES
Hertz Dias (PSTU) por Divulgação
Leonardo Avalanche (PRTB) por Divulgação
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por Reprodução/ Gov BR
Renan Santos (Missão) por Foto: Divulgação/ CNM
Romeu Zema (Novo) por Reprodução
Ronaldo Caiado (PSD) por Wesley Costa (Secom Goiás)
Rui Costa Pimenta (PCO) por Reprodução
Samara Martins (UP) por Divulgação
Wilson Grassi (Democrata) por Divulgação
Pablo Marçal (PRTB) - Candidatura ainda será analisada pela Justiça Eleitoral por Record
1 de 14
Augusto Cury (Avante) por Divulgação

Veja um cronograma das variações de vantagem do atual mandatário sobre o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro:

- 29 de junho: Lula tinha 8 pontos porcentuais de vantagem em relação a Flávio;

- 13 de julho: vantagem do petista era de 6 p.p;

- 27 de julho: subiu para 9 pontos porcentuais;

- 03 de agosto: vantagem caiu para 4 pontos;

- 10 de agosto: voltou a subir para 5 pontos;

- 17 de agosto: se manteve em 5 pontos;

- 24 de agosto: caiu para 4 pontos;

- 31 de agosto: subiu para 6 pontos;

- 08 de setembro: caiu para 4 pontos.

O escritor Augusto Cury (Avante) aparece em terceiro lugar, com 9% das intenções de voto. Na semana passada, eram 11%, uma oscilação negativa de 2 p.p..

Em seguida vem o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), com 4%, empatado com o ativista Renan Santos (Missão), que também pontuou 4%. O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) registrou 1%. Brancos e nulos somam 3% e não sabem ou não responderam 2%.

Evangélicos e católicos

Flávio lidera entre os evangélicos, com 45%, enquanto Lula supera o adversário entre os católicos, com 43%. O petista também tem desempenho melhor entre as mulheres, com 43% contra 31% de Flávio, e entre os eleitores que recebem até um salário mínimo, com 46%. Já Flávio pontua mais entre os homens, com 39% contra 35% de Lula, e entre quem ganha mais de cinco salários mínimos, com 39% a 33%.

Potencial de alteração de voto

A pesquisa ainda mostra que 81% dos eleitores dizem ter certeza do seu voto no primeiro turno, enquanto 17% podem mudar. As maiores taxas de certeza são do eleitorado de Lula (91%) e Flávio (84%). Zema está em último, com apenas 42% de certeza e 57% dos seus eleitores que dizem que podem mudar o voto.

Entre os 17% que declaram a possibilidade de alterar o voto no primeiro turno, 20% tem Cury como segunda opção. Em seguida estão Flávio (17%), Caiado (12%) e Lula (10%).

A Nexus ouviu 2.002 eleitores de 16 anos ou mais, por telefone, de 4 a 7 de agosto. A margem de erro é de 2 p.p., para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-06790/2026.

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