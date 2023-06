No Dia dos Namorados, Gol oferece até 15% de desconto em passagens

Para aqueles que deixaram o presente do Dia dos Namorados para a última hora, surgiu a chance de presentear o "mozão" com uma passagem aérea: a Gol está oferecendo descontos de até 15% em bilhetes nacionais e internacionais. A oferta é válida somente somente nesta segunda-feira (12). Basta usar o cupom de desconto PAIXAOGOL em compras efetuadas no site e no app da Companhia.



A ação especial do Dia dos Namorados na GOL é escalonada: são abatimentos de 5%, 10% e 15%, a depender das rotas e destinos, sempre com a utilização do mesmo cupom, válido para as primeiras 1.000 transações e somente na compra de 2 ou mais passageiros. O período de voo vai de hoje, 12 de junho, a 31 de julho de 2023 - inclui, portanto, viagens realizadas durante a alta temporada de inverno.