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No STF, Fachin cancela sessão plenária desta quinta-feira (17)

Pauta de hoje previa a retomada de um julgamento tributário aguardado com grande expectativa por empresas há 12 anos

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 12:43

Ministro Luiz Edson Fachin
Ministro Luiz Edson Fachin Crédito: Luiz Silveira/CNJ

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, cancelou a sessão plenária que estava marcada para esta quinta-feira (17). O cancelamento foi comunicado a pouco após novas rusgas entre os ministros Gilmar Mendes, André Mendonça e Luiz Fux. O motivo não foi informado.

O Supremo começou a julgar na terça-feira (15), a petição que trata de conversas entre Alexandre de Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro. A sessão, tomada por bate-boca entre ministros, ampliou a tensão no Tribunal.

A pauta desta quinta previa a retomada de um julgamento tributário aguardado com grande expectativa por empresas há 12 anos. A ação discute a incidência de PIS/Cofins sobre créditos presumidos de ICMS, com impacto de R$ 16,5 bilhões para os cofres públicos, de acordo com estimativa da Receita Federal.

Ordem que os ministros do STF vão se aposentar

Luiz Fux (2028) por Gustavo Moreno/STF
Cármen Lúcia (2029) por ROSINEI COUTINHO/STF
Gilmar Mendes (2030) por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Edson Fachin (2033) por Agência Brasil
Dias Toffoli (2042) por ASCOM/STF
Flávio Dino (2043) por Rosinei Coutinho/STF
Alexandre de Moraes (2043) por Rosinei Coutinho/STF
Kassio Nunes Marques (2047) por Felipe Sampaio/SCO/STF
André Mendonça (2047) por Carlos Moura/SCO/STF
Cristiano Zanin (2050) por Antonio Augusto
1 de 10
Luiz Fux (2028) por Gustavo Moreno/STF

No plenário virtual, já foi formada maioria de 6 a 5 favorável ao contribuinte, ou seja, para excluir da base do PIS/Cofins os valores correspondentes a benefícios fiscais concedidos pelos Estados. O placar, contudo, será reiniciado devido a um pedido de destaque do ministro Gilmar Mendes em 2021. Mas há quatro votos de ministros aposentados - todos favoráveis ao contribuinte - que não podem ser alterados pelos seus sucessores na cadeira.

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