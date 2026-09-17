NOVAS RUSGAS

No STF, Fachin cancela sessão plenária desta quinta-feira (17)

Pauta de hoje previa a retomada de um julgamento tributário aguardado com grande expectativa por empresas há 12 anos

Estadão

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 12:43

Ministro Luiz Edson Fachin Crédito: Luiz Silveira/CNJ

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, cancelou a sessão plenária que estava marcada para esta quinta-feira (17). O cancelamento foi comunicado a pouco após novas rusgas entre os ministros Gilmar Mendes, André Mendonça e Luiz Fux. O motivo não foi informado.

O Supremo começou a julgar na terça-feira (15), a petição que trata de conversas entre Alexandre de Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro. A sessão, tomada por bate-boca entre ministros, ampliou a tensão no Tribunal.

A pauta desta quinta previa a retomada de um julgamento tributário aguardado com grande expectativa por empresas há 12 anos. A ação discute a incidência de PIS/Cofins sobre créditos presumidos de ICMS, com impacto de R$ 16,5 bilhões para os cofres públicos, de acordo com estimativa da Receita Federal.

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