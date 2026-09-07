Noiva chora após descobrir calote de ateliê, consegue novo vestido e realiza sonho de se casar nesta segunda-feira

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Perla Ribeiro
Publicado em 7 de setembro de 2026 às 17:31
A engenheira Yara Nunes conseguiu realizar o casamento nesta segunda-feira (7), em Guarulhos, na Grande São Paulo, depois de descobrir que o ateliê onde havia encomendado o vestido não entregaria a peça. O caso ganhou repercussão após a noiva chorar durante uma entrevista ao vivo ao relatar o problema.
Yara havia contratado o serviço de um ateliê localizado em Pinheiros, na Zona Oeste da capital paulista. Na terça-feira (1º), a poucos dias da cerimônia, ela descobriu que não receberia o vestido escolhido para o casamento. A situação mobilizou outras noivas que também afirmaram ter sido prejudicadas pela empresa. Após a repercussão, Yara recebeu ofertas de vestidos e conseguiu alugar uma nova peça com condições especiais. Ela retirou o vestido no sábado (5) e realizou a cerimônia nesta segunda.
Outras noivas também relatam prejuízo
Além de Yara, clientes do ateliê afirmaram que pagaram pelos vestidos, mas não conseguiram retirar as peças. A Polícia Civil investiga o caso como estelionato. A proprietária do estabelecimento, Camila Rossi, prestou depoimento nessa sexta-feira (4). Segundo Camila, o ateliê teria sido vítima de um golpe de aproximadamente R$ 1 milhão cometido por uma funcionária. A denúncia também será investigada pela polícia, que deve encaminhar o caso ao Ministério Público.
Enquanto as investigações continuam, algumas das noivas afetadas conseguiram vestidos emprestados ou alugados com descontos para não precisarem cancelar ou adiar as cerimônias.