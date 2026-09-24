ESPAÇO VENDIDO

Noivos têm casamento cancelado a oito dias da cerimônia e Justiça mantém indenização

Casal receberá R$ 5 mil cada, além da restituição dos R$ 3.500 pagos pelo espaço

Thais Borges

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 12:56

[Edicase]A primavera possibilita maior variedade de flores e plantas para a decoração do casamento (Imagem: Kuboo | Shutterstock) Crédito: Imagem: Kuboo | Shutterstock

A 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (TJDFT) manteve a condenação de um empresário ao pagamento de indenização a um casal que teve a cerimônia de casamento cancelada oito dias antes da data marcada. O espaço contratado, então vinculado à empresa Life Turismo Brasília Ltda., foi vendido após a celebração do contrato, mas a Turma entendeu, de forma unânime, que a transferência não afasta a responsabilidade do vendedor perante os consumidores. As informações são da assessoria do TJDFT.



O casal havia contratado o espaço para a cerimônia, prevista para novembro de 2025, e pago integralmente R$ 3.500 pelo serviço. Ao confirmar os detalhes do evento, porém, os noivos foram informados de que não poderiam utilizar o local. Em 1ª instância, o Juizado Especial Cível condenou solidariamente os réus a restituir o valor pago e ao pagamento de R$ 5 mil por danos morais a cada autor. O antigo proprietário recorreu da decisão, alegando que não teria mais responsabilidade pelo contrato, já que havia vendido o negócio antes da realização do casamento. Sustentou ainda que a falha na prestação do serviço deveria ser atribuída exclusivamente aos novos administradores.

A Turma Recursal rejeitou os argumentos do recorrente. Os julgadores destacaram que o contrato foi celebrado e pago integralmente antes da venda do negócio e que o repasse da administração do espaço aos novos proprietários não pode ser utilizado contra os consumidores para afastar a responsabilidade da cadeia de fornecimento. Segundo o colegiado, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor, "a excludente prevista no artigo 14, §3º, II, do CDC pressupõe que o evento danoso seja exclusivamente imputável a pessoa estranha à cadeia de fornecimento". Como os novos administradores assumiram voluntariamente a execução do contrato, também passaram a integrar essa cadeia, o que afasta a tese de culpa exclusiva de terceiro.