Nordeste e Norte lideram as mortes no trânsito brasileiro

As regiões Nordeste e Norte, como sempre, seguem concentrando o maior crescimento do número de mortes no trânsito brasileiro, respondendo por 45% do aumento nos óbitos nos últimos dez anos. A constatação é feita pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) no documento "Balanço da 1ª década de Ação pela Segurança no Trânsito no Brasil e Perspectivas para a 2ª década", divulgado nacionalmente na quarta-feira (2/8).



Os dados dizem respeito aos sinistros de transporte terrestre nas duas primeiras décadas do século XXI no Brasil. As duas décadas de segurança viária foram criadas pela Organização das Nações Unidas (ONU) com a missão de reduzir em 50% o número de mortes no trânsito brasileiro e mundial.