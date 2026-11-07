LONGEVIDADE

Nordestina de 115 anos é a pessoa mais velha do Brasil e a 4ª do mundo; evita suco de maracujá e crochê para manter a concentração

Nascida em Coruripe, Yolanda Beltrão de Azevedo teve quatro filhos e é a primeira supercentenária documentada de Alagoas; idade foi validada por organização internacional especializada em longevidade

Perla Ribeiro

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 19:13

LongeviQuest Crédito: Divulgação/ LongeviQuest

Aos 115 anos, Yolanda Beltrão de Azevedo carrega uma história que atravessa gerações. Nascida em uma pequena cidade do litoral de Alagoas, ela é reconhecida como a pessoa mais velha do Brasil e ocupa a quarta posição entre as pessoas vivas mais longevas do mundo, segundo o levantamento da LongeviQuest. Sua trajetória começou em 13 de janeiro de 1911, muito antes de boa parte das transformações que marcaram o século 20.

Natural de Coruripe, no litoral sul alagoano, Yolanda foi a primeira de 15 irmãos. Ao longo da vida, formou uma família numerosa: teve quatro filhos e, aos 107 anos, já somava 13 netos, 30 bisnetos, 19 tataranetos e um tetraneto. Atualmente, vive em Maceió e celebrou seus 115 anos cercada por familiares, entre eles uma filha, noras, netos, bisnetos e tataranetos.

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O que ela conta sobre o segredo da longevidade?

Quando perguntada sobre o que pode explicar tantos anos de vida, Yolanda contou que sempre gostou de comer alimentos variados. Há, porém, uma exceção curiosa: ela evita suco de maracujá porque a bebida provoca desconforto no estômago. A rotina também inclui atividades que ajudam a manter a mente ocupada.

Entre seus passatempos favoritos estão a leitura, a oração do terço e os momentos ao lado da família. Aos 107 anos, ela também contou que gostava de fazer crochê, uma atividade que, segundo explicou, exigia sua atenção e concentração. “Quando faço crochê, não penso em mais nada, então nunca erro um ponto”, relatou na ocasião.

A história de Yolanda também se mistura à trajetória de Coruripe. Em 18 de julho de 1928, aos 17 anos, ela se casou com Francisco de Araújo Azevedo, que posteriormente se tornou prefeito do município, entre 1947 e 1950. O casal teve quatro filhos: Maria Isa Beltrão de Azevedo Cavalcanti, José Beltrão de Azevedo, João Beltrão de Azevedo e Irmã Yolanda Maria Beltrão de Azevedo.

Dois dos filhos morreram: José, em 2005, e Maria Isa, em 2016. João morreu em julho de 2025. A filha Irmã Yolanda permanece viva. A centenária também tem uma irmã sobrevivente, Maria Salete Beltrão de Castro, nascida em março de 1933 e a caçula dos 15 irmãos.

Reconhecimento internacional

A idade de Yolanda foi verificada pelos pesquisadores Iara Souza e Gabriel Ainsworth e validada pela LongeviQuest em 27 de março de 2024. Com o reconhecimento, ela se tornou a primeira supercentenária documentada de Alagoas — classificação atribuída a pessoas que chegam aos 110 anos.

Em abril de 2025, recebeu uma placa comemorativa da organização por ocupar a terceira posição entre as pessoas mais velhas do Brasil naquele momento. Meses depois, em setembro, passou a ser reconhecida como a pessoa mais velha do país e da América do Sul, após a morte de Izabel Rosa Pereira, aos 114 anos.