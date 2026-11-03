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Nova carteira de identidade já pode ser solicitada pelo celular. Saiba como

Agendamento para solicitar nova carteira de identidade, a CIN, pode ser feito pela internet, mas atendimento presencial ainda é exigido

Metrópoles

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 07:41

Nova carteira de identidade já pode ser solicitada pelo celular. Saiba como Crédito: Divulgação/Governo Federal

Os brasileiros já podem iniciar pelo celular o processo de emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), documento que substitui gradualmente o antigo Registro Geral (RG). O procedimento pode ser realizado pela internet, mas as regras de agendamento, atendimento e entrega variam de acordo com cada estado.

A nova identidade estabelece o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) como número único de identificação em todo o território nacional, tanto na versão física quanto na digital. A mudança tem o objetivo de unificar os registros dos cidadãos e reduzir a possibilidade de fraudes relacionadas à emissão de documentos.