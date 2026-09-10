Nova Carteira de Identidade passará a ser obrigatória para acesso a benefícios; veja prazos

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Millena Marques
Publicado em 10 de setembro de 2026 às 16:37
O Governo Federal está implementando um sistema de biometria para beneficiários de programas sociais e previdenciários. Após a conclusão do processo, a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) passará a ser a única base aceita para a concessão, manutenção e renovação de benefícios.
De acordo com o governo, a medida será adotada de forma gradual. "A adoção do cadastro biométrico obrigatório será gradual, com prazos para adaptação da população que já recebe benefícios do governo", informou o Executivo. As informações são do UOL.
Com a mudança, a CIN será utilizada como base biométrica para a concessão, manutenção e renovação de benefícios.
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A biometria poderá ser validada até o fim de 2026 para quem já possui a CIN e também por meio de outros documentos de identificação, como a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o título de eleitor e o passaporte.
Para quem ainda não emitiu a CIN, a biometria vinculada à CNH, ao título de eleitor ou ao passaporte poderá ser aproveitada a partir de 1º de janeiro de 2027, desde que tenha sido cadastrada até 31 de dezembro de 2026.
Já a partir de 1º de janeiro de 2028, a CIN passará a ser a única base biométrica aceita para a concessão, manutenção e renovação dos benefícios.