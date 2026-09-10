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Nova Carteira de Identidade passará a ser obrigatória para acesso a benefícios; veja prazos

Medida será adotada de forma gradual

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 16:37

Nova carteira de identidade chega a mais sete postos SAC no interior da Bahia a partir de quinta-feira (29)
Nova carteira de identidade chega a mais sete postos SAC no interior da Bahia a partir de quinta-feira (29) Crédito: Divulgação

O Governo Federal está implementando um sistema de biometria para beneficiários de programas sociais e previdenciários. Após a conclusão do processo, a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) passará a ser a única base aceita para a concessão, manutenção e renovação de benefícios.

De acordo com o governo, a medida será adotada de forma gradual. "A adoção do cadastro biométrico obrigatório será gradual, com prazos para adaptação da população que já recebe benefícios do governo", informou o Executivo. As informações são do UOL.

Com a mudança, a CIN será utilizada como base biométrica para a concessão, manutenção e renovação de benefícios.

Veja o que muda na nova identidade e como garantir a sua morando em Portugal

Com tecnologia de validação por QR Code, o novo documento aumenta a segurança contra fraudes e facilita a identificação em consulados. Reprodução/Ministério da Justiça por AGENCIA BRASIL
A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) é a chave de acesso ao nível máximo de segurança no portal Gov.br. Reprodução/MGI por AGENCIA BRASIL
Mesmo para quem já possui cidadania europeia, manter a documentação brasileira atualizada é vital para garantir direitos civis no Brasil. Divulgação/DETRAN-RJ por AGENCIA BRASIL
Lisboa foi a cidade escolhida para iniciar o projeto-piloto de emissão da CIN fora do território brasileiro, facilitando a vida de milhares de imigrantes. Ilustração/Gemini por AGENCIA BRASIL
A nova identidade não substitui o passaporte, mas blinda o CPF do cidadão contra bloqueios bancários e pendências fiscais à distância. Ilustração/Gemini por AGENCIA BRASIL
O novo documento unifica dados e utiliza o CPF como número único, acabando com a confusão de múltiplos RGs para quem vive no exterior. Canvas por AGENCIA BRASIL
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Com tecnologia de validação por QR Code, o novo documento aumenta a segurança contra fraudes e facilita a identificação em consulados. Reprodução/Ministério da Justiça por AGENCIA BRASIL

Confira os prazos

A biometria poderá ser validada até o fim de 2026 para quem já possui a CIN e também por meio de outros documentos de identificação, como a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o título de eleitor e o passaporte.

Leia mais

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Para quem ainda não emitiu a CIN, a biometria vinculada à CNH, ao título de eleitor ou ao passaporte poderá ser aproveitada a partir de 1º de janeiro de 2027, desde que tenha sido cadastrada até 31 de dezembro de 2026.

Já a partir de 1º de janeiro de 2028, a CIN passará a ser a única base biométrica aceita para a concessão, manutenção e renovação dos benefícios.

Tags:

Identidade

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