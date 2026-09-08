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Nova frente fria e ciclone extratropical devem provocar tempestades e chuva forte no Brasil

Sistemas deve ter forte intensidade e pode provocar novos episódios de tempestades e chuva volumosa em áreas do Sul do Brasil, de São Paulo e do Mato Grosso do Sul

Elaine Sanoli

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 22:23

Ciclone extratropicaL Crédito: Shutterstock

Esta semana deve terminar com a formação de uma nova frente fria associada a um ciclone extratropical. Segundo informações do Climatempo, o sistema deve ter forte intensidade e pode provocar novos episódios de tempestades e chuva volumosa em áreas do Sul do Brasil, de São Paulo e do Mato Grosso do Sul.

De acordo com a previsão, na próxima sexta-feira (11), o novo ciclone extratropical poderá apresentar pressão inferior a 1.000 hPa (hectopascais) durante a passagem sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Outra área de baixa pressão atmosférica, que se forma entre o norte do Paraguai, o sul da Bolívia e a região Centro-Oeste do Brasil, associada ao processo de formação da frente fria e do ciclone extratropical, também poderá atingir valores próximos ou abaixo de 1.000 hPa.

As baixas pressões favorecem um ambiente de alta instabilidade, aumentando muito o potencial para tempestades severas, com possibilidade de granizo, chuvas fortes, muitas descargas elétricas e intensas rajadas de vento acima dos 80 km/h em áreas do Sul, Centro-Oeste e Sudeste do Brasil.

Além da nova frente fria, a intensa massa de ar frio de origem polar associada ao sistema atinge com força a Patagônia argentina. As projeções, no entanto, indicam que a circulação de ventos sobre a América do Sul não deve permitir que essa massa de ar frio avance sobre o Brasil com tanta força e abrangência.