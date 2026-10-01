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Nova regra do Pix entra em vigor nesta quinta-feira (1º); confira

Medida foi anunciada pelo Banco Central (BC)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 18:40

Bruno Peres/Agência Brasil
Bruno Peres/Agência Brasil Crédito: Bruno Peres/Agência Brasil

Uma nova regra do Pix entra vigor nesta quinta-feira (1º). Agora, o Pix por aproximação deixa de ter o limite diário de R$ 500 para transações. Os usuários poderão solicitar aumento ou a redução do limite para essa modalidade. A medida foi anunciada pelo Banco Central (BC) em junho.

Disponível desde 2025, o Pix por aproximação permite realizar pagamentos sem a necessidade de abrir o aplicativo do banco. Basta aproximar um celular ou relógio digital compatível da maquininha para concluir a operação, de maneira semelhante aos pagamentos feitos com cartões por aproximação.

Para funcionar, a tecnologia utiliza o NFC, sistema de comunicação sem fio presente em determinados dispositivos. O recurso é disponibilizado por meio de carteiras digitais que aderiram à modalidade.

Pix já é meio de pagamento mais popular do Brasil

O Pix foi lançado oficialmente pelo Banco Central do Brasil em novembro de 2020 por Ilustração, IA
Uma transferência via Pix pode ser concluída em poucos segundos, bem mais rápido que TED e DOC por IA/GEMINI
O Brasil é um dos líderes mundiais em pagamentos instantâneos graças à popularização do Pix por Banco de Imagens
É possível pagar compras usando apenas um QR Code, sem precisar de cartão físico. por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O Pix permite transferências usando chaves simples, como CPF, e-mail, telefone ou chave aleatória por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Bilhões de transações são realizadas por Pix todos os meses, tornando-o o meio de pagamento mais usado do país por Reprodução
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O Pix foi lançado oficialmente pelo Banco Central do Brasil em novembro de 2020 por Ilustração, IA

Atualmente, o PIX por aproximação está disponível em aparelhos Android, por meio de carteiras como Google Pay e Samsung Wallet, por exemplo.

Nos iPhones, porém, a funcionalidade ainda não está disponível. Isso ocorre porque a Apple não permite que aplicativos de carteiras digitais atuem como Iniciadores de Transação de Pagamento (ITPs), requisito necessário para o funcionamento do PIX por aproximação.

Tags:

Pix Banco Central

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