MUDANÇA

Nova regra do Pix entra em vigor nesta quinta-feira (1º); confira

Medida foi anunciada pelo Banco Central (BC)

Millena Marques

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 18:40

Bruno Peres/Agência Brasil Crédito: Bruno Peres/Agência Brasil

Uma nova regra do Pix entra vigor nesta quinta-feira (1º). Agora, o Pix por aproximação deixa de ter o limite diário de R$ 500 para transações. Os usuários poderão solicitar aumento ou a redução do limite para essa modalidade. A medida foi anunciada pelo Banco Central (BC) em junho.

Disponível desde 2025, o Pix por aproximação permite realizar pagamentos sem a necessidade de abrir o aplicativo do banco. Basta aproximar um celular ou relógio digital compatível da maquininha para concluir a operação, de maneira semelhante aos pagamentos feitos com cartões por aproximação.

Para funcionar, a tecnologia utiliza o NFC, sistema de comunicação sem fio presente em determinados dispositivos. O recurso é disponibilizado por meio de carteiras digitais que aderiram à modalidade.

Pix já é meio de pagamento mais popular do Brasil 1 de 6

Atualmente, o PIX por aproximação está disponível em aparelhos Android, por meio de carteiras como Google Pay e Samsung Wallet, por exemplo.