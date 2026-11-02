MUDANÇAS

Novas regras para atendimento ao consumidor entram em vigor nesta segunda (2)

Novo decreto do SAC exige contato direto por telefone e outros canais

Millena Marques

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 18:54

Empresas deverão manter pelo menos um canal eletrônico disponível 24 horas por dia Crédito: Reprodução/Wikimedia Commons

A partir desta segunda-feira (2), consumidores passam a ter novas garantias nos canais de atendimento das empresas que oferecem produtos e serviços regulados pelo governo federal. As companhias são obrigadas a disponibilizar atendimento humano por telefone e meios eletrônicos, das 8h às 20h, todos os dias da semana, incluindo feriados e finais de semana.

As mudanças estão previstas em um decreto do governo federal publicado em 13 de outubro. A medida estabelece novas regras para o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), com exigências sobre tempo de espera, prazos para resolução de demandas, acessibilidade e cancelamento de serviços.

Além da possibilidade de falar diretamente com um atendente, as empresas deverão manter pelo menos um canal eletrônico disponível 24 horas por dia, durante os sete dias da semana. A exigência contempla ferramentas como chats em sites e aplicativos e serviços de mensagens instantâneas.

As regras abrangem fornecedores de produtos e serviços regulados pelo governo federal. Entre eles estão operadoras de telefonia, planos de saúde, companhias aéreas, concessionárias de energia e instituições do setor financeiro, como bancos e fintechs. Também estão incluídas plataformas digitais de intermediação, serviços de transporte remunerado privado individual de passageiros e empresas de entrega de produtos e mercadorias.

As companhias deverão ainda fornecer informações à Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon). O uso de sistemas automatizados e ferramentas de inteligência artificial continua permitido para triagem, distribuição interna e resolução de solicitações, mas não poderá impedir que o consumidor escolha falar com uma pessoa em tempo real durante o horário estabelecido.

O decreto também prevê atendimento prioritário e adequado às necessidades das pessoas idosas. Os canais deverão seguir requisitos de acessibilidade para pessoas com deficiência, conforme normas que serão estabelecidas pelos órgãos e entidades reguladores competentes.

Tempo de espera e prazos de resposta

Uma das principais mudanças diz respeito ao tempo necessário para conseguir falar com um atendente. Pelo decreto, o contato humano nos serviços telefônicos deverá ocorrer em até 20 segundos em pelo menos 80% das demandas. Nos demais casos, a espera não poderá ultrapassar cinco minutos.

Se uma ligação cair acidentalmente antes da conclusão do atendimento, a empresa deverá retornar o contato em até cinco minutos. Também será necessário aproveitar as informações já fornecidas pelo consumidor e informar o número do protocolo anterior, quando houver.

Outra garantia é que o cliente não poderá ser obrigado a reiniciar o atendimento ou entrar em contato novamente para resolver uma mesma solicitação. O encaminhamento para outro canal também fica proibido, exceto quando a presença do consumidor for indispensável para solucionar o problema.

O atendimento humano deverá ser gratuito e não poderá exigir o fornecimento prévio de informações como número de contrato ou CPF para que o consumidor consiga falar com um atendente. A veiculação de publicidade durante o atendimento ou enquanto o cliente aguarda também está proibida.

Para solicitações que não sejam urgentes, o prazo máximo de resposta será de sete dias corridos. A empresa deverá apresentar uma solução clara, objetiva e conclusiva, contemplando todos os pontos levantados pelo consumidor.

Já as situações que envolvam risco relevante deverão receber tratamento prioritário e atendimento imediato, independentemente do horário. Caberá às agências e aos órgãos reguladores definir quais situações serão classificadas como urgentes.

Cancelamento deverá estar disponível em todos os canais

O decreto também estabelece mudanças nas regras para cancelamento de produtos e serviços. A opção deverá estar disponível em todos os níveis de atendimento do SAC, inclusive no primeiro menu, tanto nos canais telefônicos quanto nos eletrônicos.

A possibilidade de cancelamento também deverá ser oferecida pelos mesmos meios utilizados para contratar o produto ou serviço. Quando houver menu eletrônico, a opção deverá aparecer no mesmo sistema de contratação. Nos casos de atendimento humano, a solicitação poderá ser feita pela equipe responsável pela contratação.

Com isso, as empresas não poderão direcionar o consumidor para outro menu, atendente ou canal exclusivamente para efetuar o cancelamento.

Consumidor terá acesso ao histórico de atendimentos

Outra garantia prevista na nova regulamentação é o acesso gratuito ao histórico das solicitações feitas pelo consumidor. O documento deverá ser disponibilizado em até cinco dias úteis após o pedido.