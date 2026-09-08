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Novo ciclone extratropical deve provocar granizo, ventos de até 80km/h e chuva forte no Brasil

Sistema deve se formar na próxima sexta-feira (11)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 06:45

Ciclone extratropical com ventos de até 100 km/h vai atingir seis estados nesta semana; veja rota
Novo ciclone extratropical deve provocar temporais e chuva volumosa em parte do Brasil Crédito: Shutterstock

A Climatempo emitiu na segunda-feira (7) um alerta para a formação de um ciclone extratropical de forte intensidade no Brasil no fim desta semana. O sistema deve se desenvolver na sexta-feira (11), entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, associado à formação de uma nova frente fria.

Segundo as projeções meteorológicas, o processo de formação do ciclone poderá provocar novos episódios de tempestades e chuva volumosa em áreas do Sul do Brasil, de São Paulo e de Mato Grosso do Sul.

Novo ciclone extratropical deve provocar granizo, ventos de até 80km/h e chuva forte no Brasil

A Climatempo emitiu na segunda-feira (7) um alerta para a formação de um ciclone extratropical de forte intensidade no Brasil no fim desta semana. por Shutterstock
O sistema deve se desenvolver na sexta-feira (11), entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, associado à formação de uma nova frente fria. por Wikimedia commons
Segundo as projeções meteorológicas, o processo de formação do ciclone poderá provocar novos episódios de tempestades e chuva volumosa em áreas do Sul do Brasil, de São Paulo e de Mato Grosso do Sul. por Meteored
A condição aumenta o potencial para a ocorrência de temporais severos. por NOAA
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A Climatempo emitiu na segunda-feira (7) um alerta para a formação de um ciclone extratropical de forte intensidade no Brasil no fim desta semana. por Shutterstock

Os meteorologistas da Climatempo acompanham a evolução do sistema, que, de acordo com as simulações atuais, poderá apresentar um centro de baixa pressão inferior a 1000 hectopascais (hPa). A condição aumenta o potencial para a ocorrência de temporais severos.

Entre os riscos previstos estão chuva forte, granizo, grande quantidade de descargas elétricas e rajadas intensas de vento, que podem ultrapassar os 80 km/h em algumas áreas do Sul, Centro-Oeste e Sudeste.

A instabilidade deve começar a se intensificar já nos dias 9 e 10 de setembro, com a formação e expansão de uma forte área de baixa pressão sobre o Paraguai e o norte da Argentina.

No dia 11, está prevista a formação da nova frente fria e do ciclone extratropical entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Nos dias seguintes, o sistema deve avançar, enquanto o ciclone se desloca para o alto-mar.

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