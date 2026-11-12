TEMPORAL

Novo ciclone extratropical vai provocar chuvas torrenciais e ventos acima de 100 km/h

Há previsão de temporais severos, acumulados de até 200 mm e risco de alagamentos

Esther Morais

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 10:30

Novo ciclone extratropical vai provocar chuvas torrenciais e ventos acima de 100 km/h Crédito: Reprodução/CIRA

Um ciclone extratropical de forte intensidade deve se formar próximo à Região Sul do Brasil entre segunda-feira (16) e terça-feira (17) da próxima semana. O fenômeno poderá provocar tempestades severas, chuvas torrenciais e rajadas de vento superiores a 100 km/h, além de organizar um corredor de umidade que deve atingir áreas do Sudeste e do Centro-Oeste.

Segundo a previsão do Meteored, os acumulados de chuva podem ultrapassar 100 milímetros em algumas localidades e chegar a aproximadamente 200 mm durante o período de atuação do sistema. O cenário aumenta o risco de alagamentos, transbordamentos de rios, quedas de árvores e deslizamentos de terra.

O que fazer durante o temporal? 1 de 5

Inicialmente, a atuação do ciclone e de sua frente fria associada deve favorecer a formação de temporais intensos nos três estados da Região Sul: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Os efeitos, porém, não devem ficar restritos a essas localidades.

A frente fria associada ao ciclone também deve contribuir para a formação de um corredor de umidade, conhecido como rio atmosférico. Esse fluxo poderá transportar umidade desde a Amazônia em direção às regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul, favorecendo a formação de áreas de instabilidade e tempestades.

Segundo as projeções, as primeiras áreas de chuva intensa podem se desenvolver a partir da tarde e da noite de segunda-feira (16). Na terça-feira (17), o sistema deve avançar e ampliar as instabilidades, com possibilidade de precipitações fortes em diferentes áreas do país.