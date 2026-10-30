PREÇOS BAIXOS

Novo leilão da Casas Bahia oferece 181 móveis e eletrodomésticos com lances a partir de R$ 98; veja ofertas

Evento reúne geladeiras, máquinas de lavar, fogões e guarda-roupas

Esther Morais

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 11:10

Casas Bahia Crédito: Leitor CORREIO

Um leilão de móveis e eletrodomésticos da Casas Bahia está com 181 lotes disponíveis para lances na plataforma Kwara. O evento reúne produtos como lava e seca, geladeiras, lavadoras de roupas, fogões, mesas, cômodas e guarda-roupas. O encerramento está previsto para a próxima quinta-feira (5), a partir das 12h.

Entre os itens disponíveis, há duas mesas de centro Artely Delta Cedro com lance atual de R$ 98. Também aparecem uma cômoda de duas portas e quatro gavetas por R$ 164, um conjunto com duas mesas e uma escrivaninha por R$ 217 e um fogão Atlas de cinco bocas por R$ 234.

Vem saldão? Veja o que vai acontecer com produtos que ainda estão nas lojas das Casas Bahia em Salvador 1 de 8

Outros produtos incluem guarda-roupas com lances a partir de R$ 238, fogões de quatro bocas a partir de R$ 235 e conjuntos de móveis com valores iniciais variados. Os lances podem mudar até o encerramento de cada lote.

Entre os destaques anunciados no evento estão a lava e seca LG Smart de 16 kg, a lava e seca Samsung de 13 kg em inox, a lavadora Brastemp de 18 kg e refrigeradores French Door das marcas Brastemp e Electrolux.

Os interessados precisam acessar a plataforma Kwara, consultar os lotes disponíveis e realizar o cadastro para participar. A inscrição é necessária para liberar os lances. O encerramento dos itens ocorre em horários específicos a partir das 12h do dia 5 de novembro.

De acordo com as condições informadas no edital, os produtos são vendidos no estado em que se encontram, sem garantia, troca ou possibilidade de devolução. Os bens não são testados e podem apresentar avarias ou até estar em condição de sucata.