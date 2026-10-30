Novo leilão da Casas Bahia oferece 181 móveis e eletrodomésticos com lances a partir de R$ 98; veja ofertas

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Esther Morais
Publicado em 30 de outubro de 2026 às 11:10
Um leilão de móveis e eletrodomésticos da Casas Bahia está com 181 lotes disponíveis para lances na plataforma Kwara. O evento reúne produtos como lava e seca, geladeiras, lavadoras de roupas, fogões, mesas, cômodas e guarda-roupas. O encerramento está previsto para a próxima quinta-feira (5), a partir das 12h.
Entre os itens disponíveis, há duas mesas de centro Artely Delta Cedro com lance atual de R$ 98. Também aparecem uma cômoda de duas portas e quatro gavetas por R$ 164, um conjunto com duas mesas e uma escrivaninha por R$ 217 e um fogão Atlas de cinco bocas por R$ 234.
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Outros produtos incluem guarda-roupas com lances a partir de R$ 238, fogões de quatro bocas a partir de R$ 235 e conjuntos de móveis com valores iniciais variados. Os lances podem mudar até o encerramento de cada lote.
Entre os destaques anunciados no evento estão a lava e seca LG Smart de 16 kg, a lava e seca Samsung de 13 kg em inox, a lavadora Brastemp de 18 kg e refrigeradores French Door das marcas Brastemp e Electrolux.
Os interessados precisam acessar a plataforma Kwara, consultar os lotes disponíveis e realizar o cadastro para participar. A inscrição é necessária para liberar os lances. O encerramento dos itens ocorre em horários específicos a partir das 12h do dia 5 de novembro.
De acordo com as condições informadas no edital, os produtos são vendidos no estado em que se encontram, sem garantia, troca ou possibilidade de devolução. Os bens não são testados e podem apresentar avarias ou até estar em condição de sucata.
Também há cobrança de comissão de 5% para o leiloeiro e despesas administrativas de 15% sobre o valor do arremate. Em caso de desistência, a multa prevista é de 30%. O pagamento deve ser realizado em até um dia útil após a aprovação do lance, e a retirada dos produtos ocorre mediante agendamento.