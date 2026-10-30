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Novo leilão da Casas Bahia oferece 181 móveis e eletrodomésticos com lances a partir de R$ 98; veja ofertas

Evento reúne geladeiras, máquinas de lavar, fogões e guarda-roupas

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 11:10

Casas Bahia no Shopping Paralela
Casas Bahia  Crédito: Leitor CORREIO

Um leilão de móveis e eletrodomésticos da Casas Bahia está com 181 lotes disponíveis para lances na plataforma Kwara. O evento reúne produtos como lava e seca, geladeiras, lavadoras de roupas, fogões, mesas, cômodas e guarda-roupas. O encerramento está previsto para a próxima quinta-feira (5), a partir das 12h.

Entre os itens disponíveis, há duas mesas de centro Artely Delta Cedro com lance atual de R$ 98. Também aparecem uma cômoda de duas portas e quatro gavetas por R$ 164, um conjunto com duas mesas e uma escrivaninha por R$ 217 e um fogão Atlas de cinco bocas por R$ 234.

Vem saldão? Veja o que vai acontecer com produtos que ainda estão nas lojas das Casas Bahia em Salvador

O Grupo Casas Bahia encerrou as atividades em 12 das 16 unidades de Salvador sem esgotar o estoque.  por Leitor CORREIO
Na loja do Shopping Barra, por exemplo, as portas estão fechadas, mas é possível ver diversos eletrodomésticos novos dentro do imóvel. por Leitor CORREIO
Ao contrário do esperado pelos clientes, no entanto, não haverá saldão ou leilão para os eletrônicos da capital baiana.  por Leitor CORREIO
Segundo a empresa, todos os produtos serão encaminhados ao centro de distribuição.  por Leitor CORREIO
O principal centro de distribuição do Grupo Casas Bahia na Bahia está localizado no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. por Leitor CORREIO
Além disso, as vendas continuam nas quatro unidades remanescentes da cidade.  por Leitor CORREIO
Elas estão localizadas nos bairros da Calçada, Cajazeiras, Itapuã e Pau da Lima. por Reprodução
Entre os estabelecimentos desativados estão todas as lojas instaladas em shopping centers, incluindo as do Shopping da Bahia, Salvador Shopping e Shopping Piedade. por Leitor CORREIO
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O Grupo Casas Bahia encerrou as atividades em 12 das 16 unidades de Salvador sem esgotar o estoque.  por Leitor CORREIO

Outros produtos incluem guarda-roupas com lances a partir de R$ 238, fogões de quatro bocas a partir de R$ 235 e conjuntos de móveis com valores iniciais variados. Os lances podem mudar até o encerramento de cada lote.

Entre os destaques anunciados no evento estão a lava e seca LG Smart de 16 kg, a lava e seca Samsung de 13 kg em inox, a lavadora Brastemp de 18 kg e refrigeradores French Door das marcas Brastemp e Electrolux.

Os interessados precisam acessar a plataforma Kwara, consultar os lotes disponíveis e realizar o cadastro para participar. A inscrição é necessária para liberar os lances. O encerramento dos itens ocorre em horários específicos a partir das 12h do dia 5 de novembro.

De acordo com as condições informadas no edital, os produtos são vendidos no estado em que se encontram, sem garantia, troca ou possibilidade de devolução. Os bens não são testados e podem apresentar avarias ou até estar em condição de sucata.

Também há cobrança de comissão de 5% para o leiloeiro e despesas administrativas de 15% sobre o valor do arremate. Em caso de desistência, a multa prevista é de 30%. O pagamento deve ser realizado em até um dia útil após a aprovação do lance, e a retirada dos produtos ocorre mediante agendamento.

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