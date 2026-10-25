Novo leilão da Casas Bahia reúne 67 lotes de móveis com lances a partir de R$ 273; veja ofertas

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Esther Morais
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 08:40
Um novo leilão da Casas Bahia reúne 67 lotes de móveis, com lances a partir de R$ 273. Entre os itens disponíveis estão racks, cômodas, mesas, cadeiras, armários e painéis. O evento tem encerramento previsto para a próxima quinta-feira (29), a partir das 10h, no Kwara.
Entre as ofertas, há lotes com dois ou mais móveis de marcas como Artely, Patrimar, Bartira e Colibri. Um dos lotes reúne dois racks e um painel, com lance atual de R$ 273. Outro, com dois racks, tem lance de R$ 277.
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Os produtos são vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia de funcionamento, troca ou devolução. Os itens podem apresentar avarias, sinais de uso, desgaste, riscos e sujeira.
Além do valor do lance vencedor, são cobradas comissão de 5% do leiloeiro e despesas administrativas de 15% sobre o valor da arrematação. Os lances dependem da aprovação da vendedora, que tem até cinco dias úteis para analisar a oferta. Após a aprovação, o pagamento deve ser realizado em até um dia útil.
A retirada dos itens exige agendamento prévio e envio dos dados das pessoas responsáveis com 78 horas de antecedência. As regras completas estão disponíveis no edital do leilão.