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Novo leilão da Casas Bahia reúne 67 lotes de móveis com lances a partir de R$ 273; veja ofertas

Evento reúne racks, cômodas, mesas e armários

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 08:40

Casas Bahia
Casas Bahia Crédito: Moysés Suzart

Um novo leilão da Casas Bahia reúne 67 lotes de móveis, com lances a partir de R$ 273. Entre os itens disponíveis estão racks, cômodas, mesas, cadeiras, armários e painéis. O evento tem encerramento previsto para a próxima quinta-feira (29), a partir das 10h, no Kwara.

Entre as ofertas, há lotes com dois ou mais móveis de marcas como Artely, Patrimar, Bartira e Colibri. Um dos lotes reúne dois racks e um painel, com lance atual de R$ 273. Outro, com dois racks, tem lance de R$ 277.

Vem saldão? Veja o que vai acontecer com produtos que ainda estão nas lojas das Casas Bahia em Salvador

O Grupo Casas Bahia encerrou as atividades em 12 das 16 unidades de Salvador sem esgotar o estoque.  por Leitor CORREIO
Na loja do Shopping Barra, por exemplo, as portas estão fechadas, mas é possível ver diversos eletrodomésticos novos dentro do imóvel. por Leitor CORREIO
Ao contrário do esperado pelos clientes, no entanto, não haverá saldão ou leilão para os eletrônicos da capital baiana.  por Leitor CORREIO
Segundo a empresa, todos os produtos serão encaminhados ao centro de distribuição.  por Leitor CORREIO
O principal centro de distribuição do Grupo Casas Bahia na Bahia está localizado no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. por Leitor CORREIO
Além disso, as vendas continuam nas quatro unidades remanescentes da cidade.  por Leitor CORREIO
Elas estão localizadas nos bairros da Calçada, Cajazeiras, Itapuã e Pau da Lima. por Reprodução
Entre os estabelecimentos desativados estão todas as lojas instaladas em shopping centers, incluindo as do Shopping da Bahia, Salvador Shopping e Shopping Piedade. por Leitor CORREIO
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O Grupo Casas Bahia encerrou as atividades em 12 das 16 unidades de Salvador sem esgotar o estoque.  por Leitor CORREIO

Os produtos são vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia de funcionamento, troca ou devolução. Os itens podem apresentar avarias, sinais de uso, desgaste, riscos e sujeira.

Além do valor do lance vencedor, são cobradas comissão de 5% do leiloeiro e despesas administrativas de 15% sobre o valor da arrematação. Os lances dependem da aprovação da vendedora, que tem até cinco dias úteis para analisar a oferta. Após a aprovação, o pagamento deve ser realizado em até um dia útil.

A retirada dos itens exige agendamento prévio e envio dos dados das pessoas responsáveis com 78 horas de antecedência. As regras completas estão disponíveis no edital do leilão.

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